Сирия, 16 октября. Один из жителей Тель-Абьяда на севере Ракки подорвался на фугасе, установленном курдскими радикалами. ВВС Турции уничтожили склад с оружием YPG в Хасаке на границе с Ираком. САА вышла к окраинам Кобани в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вышли к окраинам города Кобани на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли территории на северо-западе от Манбиджа, ранения получили три турецких солдата.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают столкновения с курдскими радикалами у города Рас Аль-Айн на севере Хасаки; уничтожили склад с вооружением YPG на границе с Ираком.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) вышли к окраинам города Кобани, расположенного на северо-востоке региона у сирийско-турецкой границы. Напомним, ранее стало известно о том, что данные территории покинули американские военные, предварительно уничтожив свою военную базу «Харабешк».

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что курдские боевики вновь приступили к нанесению ударов по занимаемым протурецкими силами районам на северо-западе от Манбиджа. В результате проведенного обстрела ранения получили трое турецких военнослужащих.

Провинция Даръа

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что неизвестные похитили одного из участников процесса примирения между боевиками вооруженной оппозиции и сирийским правительством в регионе. Касы Надер аль-Халякы, который также является родным братом бывшего премьер-министра Сирийской Арабской Республики (САР), был захвачен в районе населенного пункта Джасим к северу от административного центра провинции. В организации похищения подозреваются исламисты незаконных бандгрупп, выступавших против мирного урегулирования конфликта с властями САР во время операции «Базальт», которые все еще скрываются в пустынных районах провинции. Напомним, территория Даръа и соседней Эль-Кунейтры полностью перешла под контроль сил САР летом 2018 года. При этом благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон столкновений со многими группировками удалось избежать, достигнув соглашений.

Провинция Ракка

Агентство новостей Gomhuria Online сообщает о том, что в административном центре провинции прошли марши и гуляния жителей в честь вступления в город правительственной армии. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что сирийские войска вошли в Ракку и установили здесь свои контрольно-пропускные пункты.

Тем временем военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) передает, что в окрестностях города Тель-Абьяд произошел взрыв. Один из местных жителей, вернувшихся в населенный пункт после его зачистки от курдских вооруженных формирований, был убит, подорвавшись на фугасе. Предполагается, что взрывное устройство было установлено курдскими террористами. Погибшего звали Ахмед Хасан аль-Мухаммед.

Поступила информация о том, что протурецким силам удалось захватить несколько ракетных боеприпасов Отрядов народной самообороны (YPG) во время столкновений в районе города Айн-Исса, над которым в первой половине дня были замечены турецкие военные самолеты.

Провинция Хасака

К югу от ключевого города Рас аль-Айн продолжаются ожесточенные бои между вооруженными силами Турции и курдскими бандгруппами, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NPA_SY). Никакой новой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем информационный портал Step News Agency заявляет о том, что ВВС Турции возобновили боевые вылеты в северных районах провинции. Точечные авиаудары турецких военных самолетов привели к уничтожению склада с оружием и боеприпасами курдских террористов поблизости от деревни аль-Алия, расположенной на границе с Ираком.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в провинции Дияла прогремел взрыв. Сработало СВУ, установленное в одном из домов в деревне Баблан, расположенной в районе города эль-Микдадия в центральной части региона. Детонация бомбы привела к ранению двух солдат иракских вооруженных сил, обследовавших здание. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. В организации взрыва подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.