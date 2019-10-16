Российский адвокат бесплатно помогает жертвам насилия и педофилов

Москва, 16 октября. Столичный юрист Микаил Костоев, глава объединенной адвокатской группы, оказывает бесплатную помощь детям, которые стали жертвами педофилов и насильников.

Костоев специализируется на уголовных делах, бизнес жителя Москвы идет хорошо. Однако адвокат не занимается погоней за большими деньгами, а хочет помогать детям, пострадавшим от рук преступников на территории России.

«Желание помогать детям — это внутренняя потребность, желание защитить более слабого», — объясняет свое решение адвокат.

Микаил Костоев на свои деньги нанимает адвокатов, а также оплачивает проезд и необходимые экспертизы жертвам педофилов и насильников. Иногда московский адвокат сам берется за дела. Детям после проведения следственных мероприятий бывает тяжело. Чтобы ребенку было легче преодолеть этот сложный момент жизни, Костоев пытается поднять малышу настроение и отвлечь от судов: ведет его в контактный зоопарк или на аттракционы.

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