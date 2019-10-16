Турция заявила об уважении территориальной целостности Сирии — Небензя

Москва, 16 октября. Турция заверила Россию, что будет уважать территориальную целостность Сирии, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по операции «Источник мира» против курдских формирований.

«Турецкая сторона говорит нам, что будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии», — сказал Небензя.

Дипломат добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии.

Турецкие власти объявили о начале операции «Источник мира», направленной против курдских вооруженных формирований, на севере Сирии на прошлой неделе. Курдские боевики захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ), при этом, сообщается, что они помогли террористам, доставив их на американские базы. В Анкаре заявили, что хотят создать зону безопасности и заблокировать трассу, по которой передвигаются курдские боевики, контактирующие с террористами ИГ1, и доставляют оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.