Поклонская прокомментировала недопуск украинских претендентов на Евровидение-2020

Москва, 16 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила надежду, что новые власти Украины разрешат выступавшим в России украинским артистам принять участие в национальном отборе на Евровидение-2020.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ввела новые правила отбора участников музыкального конкурса Евровидение. Согласно новым правилам, украинские артисты, которые выступали на территории России после 2014 года, не смогут участвовать в национальном отборе.

«Хочу надеяться на то, что в эту ситуацию вмешаются разумные люди из новой украинской власти. А если нет, то, думаю, наша страна не откажет в помощи украинским артистам, чьи права будут нарушены подобным запретом», — отметила Поклонская.

Стоит отметить, в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение. Украинская певица Maruv, получившая право представлять страну на Евровидении-2019, отказалась от участия в конкурсе. Певица не подписала контракт с НОТУ, назвав его условия несправедливыми. Позднее в НОТУ заявили, что независимая позиция Maruv создает препятствия для ее участия в конкурсе, а также напомнили, что у представителя Украины на Евровидении есть определенные обязательства, поэтому после подписания контракта артист представляет не только собственную музыку, но и становится «рупором мнения украинского общества» на международной арене.