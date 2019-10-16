Ксенофонтова обрушилась с критикой на родственников Марьянова из-за «радужного» памятника

Москва, 16 октября. Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник, установленный на могиле артиста Дмитрия Марьянова.

Звезда сериала «Кухня» и «Отель Элеон» опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором обрушилась с критикой на родственников артиста.

Ксенофонтова назвала установленный памятник на могиле «циничным и осознанно пошлым».

«Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия, даже какой-то неприязни к этому человеку», — сказала артистка.

Марьянов был православным христианином, отметила она, возмутившись «радужным» памятником на могиле.

«Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой, — это омерзительно», — сказала знаменитость, сдерживая слезы.

Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет, напомнили «Известия». Следственный комитет установил, что причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Следователи уверены, что если бы актера своевременно доставили в больницу, то его можно было бы спасти.