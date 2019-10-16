Музыкальный обозреватель заявил, что Украина пытается связать политику с Евровидением

Москва, 16 октября. Украина пытается любыми способами связать политику с песенным конкурсом Евровидение, заявил музыкальный обозреватель Борис Барабанов.

С его точки зрения, Киев продолжает вставлять палки в колеса украинским исполнителям, однако те все равно продолжат выступать в РФ. В беседе с корреспондентом «360» он отметил, что пускать на Евровидение гастролирующих в РФ исполнителей или нет — это личное дело государства, однако украинские певцы и артисты в любом случае продолжат гастролировать по России.

«Все же рынок большой в России, и это гораздо важнее, чем гипотетическая победа на Евровидении», — подчеркнул музыкальный обозреватель.

Он предположил, что в настоящее время для Киева намного важнее доказать свой патриотизм, а не дать возможность своим артистам выступить и добиваться успехов.

Напомним, ранее появилась информация, что украинских артистов, выступавших в России после 2014 года, не допустят до отбора в стране на Евровидение-2020. Об этом говорится в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).