Захарова подтвердила исключение террориста Хадиа из списка гостей форума Россия — Африка

Москва, 16 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что член Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабан Хадиа, связанный с террористическими группировками, исключен из списков гостей саммита Россия — Африка.

«Согласно имеющейся информации, список ливийской делегации окончательно не сформирован, по состоянию на сегодня упомянутое лицо в него не включено», — сообщила изданию «ПолитЭксперт» Захарова.

Также официальный представитель МИД России подчеркнула, что защита прав граждан РФ является приоритетным направлением деятельности министерства.

Ранее сообщалось, что в качестве представителя Ливии на саммит Россия — Африка в Сочи может явиться Шабан Хадиа, известный как террорист и похититель людей. Член ливийского ПНС связан с Абдельрауфом Карой, который причастен к похищению двух жителей России, удерживаемых на протяжении пяти лет в ливийской тюрьме без предъявления обвинения.

Жертвами похищения стали сотрудники Фонда защиты национальных ценностей: социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. Российских представителей задержали во время проведения социологических исследований, не предоставив прав на адвоката и телефонный звонок.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, узнав о возможном визите Хадиа на саммит Россия — Африка, призвал МИД РФ поставить перед делегацией ПНС вопрос об освобождении пленных россиян. Кроме того, Малькевич назвал «первой победой» исключение ливийского террориста из списков гостей форума в Сочи.