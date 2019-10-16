Сотни поликлиник Петербурга до конца года перейдут на бережливые технологии. ФАН-ТВ

Александр Беглов совершил рабочий объезд Выборгского района, чтобы оценить, как исполняются его распоряжения.

Центральную аллею парка Сосновка теперь освещают 600 новых современных фонарей, в ближайшее время их количество удвоится, по периметру появились камеры видеонаблюдения, обновленное спортивное поле и детские площадки, летний театр практически завершен. Вернувшись из отпуска, губернатор Петербурга Александр Беглов совершил рабочий объезд Выборгского района, чтобы лично оценить, как исполняются его распоряжения.

Жители Выборгского района не узнают свой прежний парк и теперь предпочитают именно здесь проводить свободное время, занимаясь спортом или прогуливаясь по аллеям.

«Вы знаете, парк преобразился необыкновенно. Это такое вдохновение, когда идешь по этим чистым замечательным аллеям, не спотыкаешься, кругом цветочки, как в парках Павловска и Пушкина. Царит гармония и красота», — говорит Надежда Бельская, житель Выборгского района.

Обнаружились и недочеты — в парке всего два туалета в разных концах, и те платные. Градоначальник пообещал разобраться, и уже в ближайшее время будут установлены еще 20 уборных. Дорожки у теннисного корта укрепят, а яркость света отрегулируют.

У старейшей школы №110 Выборгского района появилось еще одно здание. В сентябре этого года открылся филиал на 550 мест. В учебном заведении есть современная компьютерная техника, два бассейна и спортзала, три лингафонных кабинета.

Губернатор отметил, что во всех новых школах теперь будут бассейны и балетные классы. Также Александр Беглов проверил, чем кормят детей.

Не остались без внимания и медицинские учреждения Выборгского района. 16 марта при объезде территории градоначальник распорядился открыть стоматологическую поликлинику, и отделение было открыто уже 30 июня. Стоимость проекта и работ по капитальному ремонту составила 67 млн рублей.

А 31 мая этого года открылось детское отделение городской поликлиники №63. Современное оборудование, игровые зоны и бережливые технологии в действии. Благодаря электронным карточкам врач больше времени может уделять пациенту.

«Удобнее стало, что все в компьютерном виде, в системе сразу видно, к каким специалистам недавно ходил ребенок, там тоже все в электронном виде напечатано. Можно нажать, посмотреть, как карта в бумажном виде, только теперь она в электронном. То есть и почерк разборчив, как я уже уточнила. Все видно, и сразу можно анализы распечатать, дальше направить лечиться и выписать, электронные справки очень удобные стали», — рассказывает Елена Дембицкая, врач-педиатр.

Примерно через три года бумажные карты останутся в прошлом, уступив электронным. Врач сразу может записать пациента на следующий прием, а пациент — оценить, как его обслужили на выходе из кабинета, благодаря специальным сенсорным экранам.

«В этом году мы делаем 75 детских поликлиник и 30 взрослых, до конца года эта программа будет завершена. В следующем, 2020 году мы будем стремиться, чтобы все взрослые поликлиники перешли на систему «Бережливой поликлиники». В таком состоянии наше первичное звено должно быть приведено в порядок. Обязательно это сделаем в следующем году», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

По его словам, у каждого жителя Петербурга будет свой личный медицинский кабинет, где он сможет самостоятельно следить за здоровьем, а также появится общая информационная база для поликлиник и больниц.