Трамп заявил, что операция Турции против курдских боевиков «не проблема США»

Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция турецких Вооруженных сил против курдских террористических формирований на севере Сирии не является «проблемой США».

«Операция Турции в северной Сирии не является нашей проблемой, а курды — не ангелы», — приводит слова Трампа NBC News.

Президент США отметил, что вывод американских войск из региона преуменьшает эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Трамп поставил под сомнение возможности курдских боевиков без поддержки со стороны США. Выступая перед журналистами, глава Белого дома добавил, что о курдских формированиях позаботится Сирия.

Трамп охарактеризовал решение ввести санкции против Турции из-за операции Анкары на севере Сирии как «блестящее». США не должны рисковать жизнями солдат из-за ситуации в этой стране, добавил Трамп.

Кроме того, он отметил, что не видит ничего плохого в том, что Россия помогает Сирии. Со стороны России помощь Сирии — это «нормальная» реакция, считает президент США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.