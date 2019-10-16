Эксперты культурного форума в Петербурге научат участников работе со спонсорами

В Российском этнографическом музее 14 ноября пройдет одна из главных сессий Деловой площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума — «Стратегии фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов». Ключевой темой мероприятия станет система взаимодействия творческих проектов с донорами. Эксперты обсудят ситуацию с фандрайзингом, его эффективность с точки зрения маркетинга, экономики и влияния на социум.

Спонсорство, меценатство, краудфандинг, клубы друзей, попечительские фонды — участники дискуссии поделятся со слушателями подробностями об эффективных моделях работы в сфере фандрайзинга и их возможностях. И, конечно, в рамках сессии презентуют успешные примеры финансирования проектов, а также расскажут о сложностях, которые возникают у фандрайзеров и доноров в процессе коммуникации и в ходе реализации совместных культурных акций.

Рассказывая о механизмах и принципах сотрудничества, спикеры поделятся опытом и наработками, подчеркнут бенефиты и ценности, привлекательные для всех участников проекта. Особое внимание эксперты намерены уделить юридическим аспектам сотрудничества, в частности изменениям в Налоговом кодексе Российской Федерации в прошлом году. Нововведения предусматривают использование льгот для физических и юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры.

Модератором сессии выступит основатель и генеральный директор компании Sponsor Consulting, член Европейской спонсорской ассоциации (ESA), член жюри европейской премии в области спонсорства ESA AWARDS, член жюри Russian Sponsorship Awards Евгения Мальцева. Ключевыми спикерами станут практики мирового уровня: старший партнер Московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский (Россия), директор Фонда поддержки Третьяковский галереи Ольга Драничкина (Россия), советник генерального директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин (Германия), сооснователь VIY Management Андрей Якунин (Россия), глава корпоративного отдела Английского национального балета Хадин О’Доннелл (Великобритания).

Напомним, деловая площадка VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума будет работать с 14 по 16 ноября 2019 года. В программе запланировано более 20 мероприятий, среди которых круглые столы, подписания соглашений, паблик-токи и мастер-классы.