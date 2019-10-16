ФАН приносит свои извинения в связи с несостоявшимся интервью с Анной Богачевой

Анна Богачева не смогла прийти в редакцию Федерального агентства новостей на интервью, которое мы анонсировали сегодня утром. События последних дней – задержание в Минске по запросу Интерпола, нервотрепка и, наконец, счастливое разрешение ситуации сказались на физическом и психологическом состоянии девушки. Поэтому запланированная встреча не состоялась, в связи с чем редакция ФАН приносит свои извинения читателям.

Россиянка была задержана в минувшие выходные сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии в Минске. Причиной инцидента оказался ордер Интерпола, выданный по запросу США в связи с внесением Богачевой в санкционные списки. Девушку обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. При содействии МИД России вскоре после задержания Анна Богачева была освобождена и благополучно вернулась в Россию. Правоохранительные органы Белоруссии оперативно разобрались в абсурдности американских обвинений. Действия союзной республики, возглавляемой Александром Лукашенко, показали, что к россиянам там относятся с уважением.