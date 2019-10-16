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Электросамокаты и гироскутеры станут отдельной категорией транспорта

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Электросамокаты и гироскутеры станут отдельной категорией транспорта

Москва, 16 октября. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, роликовые коньки и сигвеи выделят в отдельную категорию транспортных средств в России. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

Ранее представитель правопорядка говорил о том, что перечисленные транспортные средства, самокаты и скейты объединят общим термином «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

«Пока нет никаких однозначно утвержденных решений, кроме того, что есть понимание, что надо эту категорию (средства индивидуальной мобильности. — Прим. ФАН) в самостоятельную категорию участников дорожного движения выделять и для нее прописывать какие-то правила», — рассказал РИА Новости Митрошин.

Такая необходимость существует в связи с тем, что человек с самокатом уже не попадает под определение пешехода, так как развивает гораздо большую скорость, но и до транспортных средств они «не доросли».

Ранее сообщалось, что ГИБДД и Минтранс РФ работают над изменениями в правилах дорожного движения, согласно которым людей на СИМ обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч. В некоторых случаях райдерам также разрешат выехать на проезжую часть. По словам Митрошина, процесс принятия поправок по срокам «во многом непредсказуемый».

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