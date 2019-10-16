Вассерман заявил, что ливийского боевика Хадиа нужно было арестовать, «не отходя от кассы»

Москва, 16 октября. Отстранение от саммита Россия — Африка ливийского боевика Шабана Хадиа — правильная мера, заявил эрудит Анатолий Вассерман.

В случае участия Хадиа в саммите Россия оказалась бы перед «неразрешимой дилеммой», считает эксперт. По его мнению, российские власти должны по приезде ливийского террориста в страну сразу его арестовать, «не отходя от кассы».

«Россия оказалась бы перед неразрешимой дилеммой: с одной стороны — арестовать человека, получившего официальное разрешение приехать в РФ, с другой – выпустить человека, который в крови не то, что по локоть, а по уши, что тоже недопустимо», — пояснил публицист в беседе с New Inform.

Он назвал ошибкой приглашение Хадиа на саммит, но добавил, что рад быстрому исправлению этой ситуации.

Боевик Правительства национального согласия Шабан Хадиа был исключен из списка участников форума Россия — Африка после возмущенного заявления руководителя Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича. Хадиа напрямую связан с тюрьмой «Митига», где в данный момент находятся двое россиян — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Кроме того, ливийского боевика ранее задерживали за связи с запрещенной в России группировкой «Аль-Каида»1, за похищение сотрудников дипломатической миссии Египта и ООН. Сообщается, что Хадиа причастен к организации пыток в тюрьмах.

Малькевич, который обратился с открытым письмом в МИД РФ по поводу участия Хадиа, подчеркнул, что своим заявлением российские общественники доказали, что власти России придают большое значение борьбе с терроризмом и решают эту проблему в отличие от западных стран.

1 Организация запрещена на территории РФ.