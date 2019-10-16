Британские ученые связали загрязнение воздуха с ухудшением памяти

Москва, 16 октября. Высокий уровень загрязнения воздуха двуокисью азота может негативно влиять на способность англичан запомнить десять слов. К такому выводу пришли ученые Уорикского университета.

Британские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие 34 тысячи англичан. Цель заключалась в том, чтобы установить связь между загрязняющими атмосферу веществами и способностью к запоминанию. Об этом пишет Daily Telegraph. Ученые попросили участников исследования выучить десять слов.

Во время проведения теста добровольцев попросили их озвучить, после чего ответить на арифметические вопросы и опять повторить заученные слова. Согласно результатам, англичанам, которые проживают в местах с повышенной концентрацией загрязняющих веществ в воздухе, запомнить слова было гораздо сложнее. Важно отметить, что британские ученые обращали внимание и на такие факторы, как возраст, здоровье и образование.

Один из авторов исследования — профессор Уорикского университета Эндрю Освальд — рассказал, что 50-летние жители Челси, где уровень загрязнения воздуха достаточно высокий, «давали такие же ответы, как и 60-летние жители Плимута с относительно благоприятной экологической обстановкой». Он резюмировал, что загрязненный воздух негативно влияет на деятельность головного мозга.