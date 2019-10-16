В Госдуме отреагировали на попытку военных атташе США пробраться на объекты Северодвинска

Троих сотрудников американского посольства сняли с поезда «Ненокса—Северодвинск» за нарушение режима пребывания на территории РФ. Они не смогли подтвердить свое право находиться в центре российского атомного кораблестроения, который отнесен к городам с регламентированным посещением для иностранцев. В связи с этим первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал усилить меры безопасности режимных объектов РФ.

Первым об инциденте с американцами в Северодвинске сообщил телеканал РЕН ТВ. По его информации, 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн не смогли предоставить документы, необходимые для пребывания в городе, находящемся в перечне территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан. В отношении американцев составили административный протокол и посадили на поезд в Москву.

Как подтвердил источник Федерального агентства новостей, сотрудников американского посольства обвинили в совершении административного преступления по пункту 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Наказание за него — это штраф в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.

Как заметил в комментарии ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, сотрудники посольства США в Москве легко отделались, потому что в советские времена откровенный промышленный шпионаж в оборонной отрасли мог бы стоить им жизней.

«Если американцы не смогли показать приглашение в Северодвинск и Неноксу, то их совершенно законно развернули. Иностранные туристы не ездят в город, где сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России и части Беломорской военно-морской базы. А тем более — высокопоставленные американские военные. Предположу, что их очень интересуют и другие российские города, где находятся предприятия ВПК. И ехали они в Северодвинск с конкретной целью и задачами. Напомню, что в годы перестройки и после распада СССР мы чересчур стали открытыми перед американцами, допустили их на все наши предприятия и под их чутким руководством разрушались наша военная техника и вооружения. Все, на что они указывали пальцем, мы уничтожали. Потом мы одумались и засекретили наши оборонные предприятия. Вот они и пытаются туда пробраться, чтобы проверить, насколько наша страна смогла восстановиться», — считает Александр Шерин.

Парламентарий призвал российских правоохранителей провести расследование появления сотрудников посольства США в Северодвинске.

«Очень странно, когда военные дипломаты едут в город, где находятся оборонные предприятия, и не могут предоставить документы, разрешающие им пребывать там, где есть секретные военные объекты. И я считаю, что наш МИД должен отреагировать на это происшествие. Американские дипломаты грубо нарушили установленный российскими законами порядок перемещения иностранных граждан. Ответственные должностные лица должны дать оценку инциденту и предпринять необходимые меры. На мой взгляд, раз американцев сняли уже на подъезде к режимному объекту, то меры безопасности в этом плане нельзя назвать очень эффективными. Скольких могли не снять и не обнаружить? Поэтому надо пересмотреть систему безопасности режимных объектов и вообще регламент нахождения в России иностранцев, особенно американцев и представителей тех стран, которые проявляют недружественные жесты в отношении нашего государства. Нельзя быть настолько открытыми, чтобы пускать в постель соседа, а потом удивляться, почему у соседа столько информации о наших семейных делах. Промышленный шпионаж, особенно в сфере обороны, всегда был и будет. Наша задача — защитить наши технологии», — добавил первый замглавы думского комитета по обороне.

Напомним, ранее обе палаты российского парламента провели расследования западного вмешательства во внутренние дела РФ накануне выборов 8 сентября 2019 года. Федеральному агентству новостей в свою очередь удалось выяснить, что в разгар массовых беспорядков в Москве офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» посещал глава Бюро региональной безопасности (RSO) посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. В Госдуме проверяют, является ли он агентом ЦРУ и с какой целью он контактировал с организацией, включенной Минюстом в реестр иноагентов.