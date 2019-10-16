Суд арестовал провокатора Лесных за нападение на сотрудников Росгвардии

Москва, 16 октября. Басманный суд Москвы арестовал участника массовых беспорядков Егора Лесных, который обвиняется в нападении на сотрудников Росгвардии.

«Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря», — сказал судья.

Лесных обвиняется в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти. По данным следствия, 27 июля в ходе несогласованного митинга в Москве Лесных ударил ногой двух бойцов Росгвардии.

Напомним, 27 июля в Москве состоялся несогласованный митинг, участники которого пытались спровоцировать массовые беспорядки с целью разжечь хаос и агрессию в российском обществе.

Поводом для проведения незаконного митинга стал отказ Московской городской избирательной комиссии в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы соратников одиозного блогера Алексея Навального из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании. Так, в подписных листах в поддержку юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь было обнаружено 14% поддельных подписей. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили в Москве целую фабрику по рисовке поддельных подписей в поддержку соратников Навального.

В ходе незаконного митинга в Москве обученные провокаторы пытались спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с полицией, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать этих событий.

Позднее все организаторы несанкционированного митинга были арестованы судом, кроме Любови Соболь. Соратница Навального использовала свою малолетнюю дочь, чтобы избежать ареста. Однако юрист так называемого ФБК получила крупный штраф и стала фигуранткой административного дела.