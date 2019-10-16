Швейцария смягчит санкции в отношении Сирии из-за турецкой операции против курдов

Берн, 16 октября. Власти Швейцарии приняли решение о пересмотре санкции в отношении Сирии из-за проводимой армией Турции военной операции против курдов на северо-востоке ближневосточной республики.

Режим санкций против Дамаска будет облегчен с 15 ноября. Об этом говорится в документе, опубликованном официальном на сайте швейцарского правительства.

Федеральный совет Швейцарии призывает Сирию и Турцию «немедленно прекратить бои» и решить политический конфликт путем мирных переговоров. Кроме того, Берн решил адаптировать режим санкций.

«Цель (пересмотра санкций. — Прим.ФАН) состоит в том, чтобы исключительным образом дать возможность гуманитарным организациям, получающим финансирование от Швейцарии, а также швейцарским дипломатическим и консульским представительствам поддерживать деловые отношения со структурами, находящимися под санкциями, если это необходимо для выполнения их мандата в Сирии, — отмечается в сообщении.

В качестве исключения, находящимся под санкциями Швейцарии предприятиям будут предоставляться «экономические ресурсы», если организации осуществляют транзакции для обеспечения граждан Сирии гуманитарной помощью.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна предпримет ответные шаги в отношении Вашингтона.

Турецкая операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, занявших восточное побережье Евфрата для якобы «зачистки» боевиков ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим.Фан). Курдские боевики при этом не вели борьбу с террористами, а принимали их в свои ряды.

В результате операции Анкара планирует создать на границе Сирии и Турции зоны безопасности, а также блокировать трассу М-4 от перемещений вооруженных террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.