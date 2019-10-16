Рогозин назвал мифом высокий уровень аварийности «Роскосмоса»

Москва, 16 октября. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России является мифом.

В ответ на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее текущее состояние, Рогозин назвал стереотипом мнение о высоком уровне аварийности космической техники РФ.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — сказал он.

По словам главы Роскосмоса, неполадки при запуске техники в космос существовали всегда, однако раньше о них не говорили. Рогозин напомнил, что СССР осуществил к Луне 54 запуска, однако только 17 из них были успешными.

Ранее Рогозин заявил, что Россия рискует оказаться на вторых ролях в случае отказа от перехода на новую технику и идеологию. По его словам, РФ всегда гордилась своим лидерством в космической отрасли. Об этом глава Роскосмоса сказал в середине сентября на совещании с участием президента России Владимира Путина по развитию российской ракетной отрасли на космодроме «Восточный».