Донбасс сегодня: морпех ВСУ расстрелял сослуживцев, боевики «Азова» свирепствуют в ЛНР

Донбасс, 16 октября. ДНР под плотным огнем украинских минометов. Военнослужащие ВСУ сокращают свои ряды. Националисты «Азова» чувствуют себя хозяевами в занятом поселке Золотое. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Как сообщают представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), за сутки наблюдателями зафиксировано 43 обстрела территории республик украинскими вооруженными формированиями.

В ЛНР из гранатомета обстрелян поселок Желобок, Калиново дважды был под огнем миномета. В ДНР 16 населенных пунктов подверглись обстрелам, в основном из минометов калибром 82 мм. В результате попаданий снарядов в поселке Александровка (запад Донецка) повреждены два дома и школа, а также разрушена линия электропередач. Всего ВСУ выпустили около 500 боеприпасов.

Ранним утром в результате минометного обстрела в поселке Старомихайловка повреждены кровли, фасады и остекление семи частных домов.

Военнослужащие ВСУ стреляют друг в друга

Не только по населенным пунктам Донбасса стреляют «защитники» Украины, но и друг по другу, причем с завидной частотой. По информации представителя управления НМ ЛНР Ивана Филипоненко, бойцы из 14-й бригады ВСУ отмечали день защитника Украины, и в результате приема алкогольных напитков между сослуживцами 1-го механизированного батальона возникла драка, в ходе которой один военнослужащий прострелил ногу другому.

Случай произошел в районе села Крымское на передовых позициях бригады. Комбриг Сергей Войченко скрыл факт небоевой потери бойца, дав взятку заведующей отделения госпиталя в Северодонецке, уточняет Филипоненко. В результате освидетельствования скрыт факт приема солдатом алкоголя, а ранение представлено как боевое.

В районе поселка Широкино, по информации военного спикера ДНР Дмитрия Астраханя, произошла перестрелка между военнослужащими 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Один из бойцов, находясь под воздействием наркотических веществ, начал стрелять из автомата по своим сослуживцам. Один из них погиб на месте. Разбушевавшегося солдата угомонили ответным огнем. Виновного с ранением доставили в госпиталь Мариуполя, где он скончался. Военная полиция ведет расследование чрезвычайного происшествия.

Националисты «Азова» требовали от предпринимателя бесплатного спиртного

Пресс-офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что выпившие боевики нацбатальона «Азов», желая продолжения «банкета», зашли в магазин за очередной порцией спиртного в поселке Золотое-4.

Хозяин магазина отказал боевикам в бесплатном алкоголе, в результате чего напавшие вывели его из помещения и заставили встать на колени. Угрожая оружием, «освободители» начали издеваться и унижать мирного жителя. После угроз боевики обчистили магазин и скрылись. Позже предприниматель обратился в военную полицию, но у него отказались принимать заявление.

Бойцы ВСУ продали горючее на АЗС Мариуполя

Как ранее стало известно, 35-ю бригаду морской пехоты ВСУ в срочном порядке выводят с передовых позиций в связи со срывом договоренностей об отводе сил и средств на участке Богдановка — Петровское. Об этом уже сообщала Народная милиция ДНР. Командира бригады Николая Паласа отстранили от руководства подразделением.

В результате возникла потеря управления личным составом бригады и полная неразбериха в подразделениях. После вывода в Мариуполе должна была состояться загрузка военной техники на железнодорожные платформы. Однако перед погрузкой военнослужащие умудрились продать 30 000 литров бензина собственникам автозаправочных станций города, сообщает представитель УНМ ДНР Дмитрий Астрахань.