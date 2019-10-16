США уничтожают свои базы на севере Сирии и бегут от курдов в Ирак

Войска международной коалиции, возглавляемой США, полностью уничтожили свою базу в окрестностях Кобани перед выводом контингента из района, передает сирийское информагентство SANA. Для чего американцы сделали это? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Накануне поступала информация, что колонны Сирийской арабской армии (САА) выдвинулись в направлении Кобани с целью занять населенный пункт и весь район на границе с Турцией, в том числе участок стратегической магистрали Алеппо – Хасака. Сегодня стало известно, что правительственные силы уже достигли ключевого города и вошли внутрь него.

Russian MP convoy from Manbij on Qarah Qawzaq bridge heading to Kobani (Ayn al-Arab). pic.twitter.com/bi1YeQnSEL — Military Advisor (@miladvisor) October 16, 2019

На пути к населенному пункту сейчас также находятся и подразделения российской военной полиции, которые будут осуществлять мониторинг обстановки в пограничном районе. Их автоколонна сейчас находится в 30 километрах к юго-западу от места назначения – на мосту через Евфрат около деревни Керкозак, передает Twitter-канал Military Advisor.

Вчера под управление армии САР и военной полиции РФ также перешел город Манбидж, откуда вооруженные силы США спешно эвакуировались в течение суток. Сегодня сирийские военнослужащие между тем впервые с 2013 года вошли в Ракку, развернув там несколько пунктов мониторинга.

Таким образом, город за городом север Сирии наконец возвращается в ведение официального Дамаска без единого выстрела. Такой исход, безусловно, позитивен, поскольку в блокированные курдами районы теперь снова вернется мирная жизнь, но вместе с тем он, конечно, стал неожиданностью. Похоже, что даже сами американцы наконец-то поняли, что, имея в союзниках боевиков Отрядов народной самообороны (YPG), целое квазигосударство внутри САР построить невозможно.

Причина в первую очередь в том, что курдские радикалы старались захватить все территории на своем пути в надежде сформировать как можно более просторную Рожаву, однако они вышли далеко за пределы исторических мест проживания курдов. В итоге значительно большую часть их анклава на северо-востоке САР составляли исконно арабские территории, в том числе богатые нефтью земли провинции Дейр-эз-Зор.

Это этноконфессиональное смешение не могло не привести к катастрофе, тем более что боевики YPG сами постоянно приближали ее, развернув целью систему репрессий против арабского населения. Наконец даже Соединенным Штатам стало понятно, что на территориях, жители которых к ним предельно нелояльны, оставаться больше нельзя, тем более на фоне антитеррористической операции Турции, подчеркнул доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ФАН.

«Американцы пытались с помощью курдов создать некое подобие государства, которое было бы им подконтрольно, внутри САР, чтобы реализовать свои экономические и политические интересы на Ближнем Востоке. Но безуспешно! США явно выдохлись и больше не состоянии решать те проблемы, которые им все подкидывает регион. Да и курдские бандформирования по существу своему никогда не были для Вашингтона союзниками, они просто являлись попутчиками, и с помощью прикрытия в виде Штатов главари YPG рассчитывали добиться своих глобальных захватнических целей», – заметил эксперт.

Он пояснил, что курдские группировки все еще надеются отделиться и создать так называемый Курдистан на территории САР, Турции, Ирана и Ирака. Однако, ослепленные этой навязчивой идеей, они с каждым разом избирают все более радикальные методы для реализации задуманного. В итоге США сами не заметили того, как стали пешками тех, кого, наоборот, собирались эксплуатировать.