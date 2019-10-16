Клинцевич прокомментировал слухи об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Литвой

Обмен шпионами между Россией и Литвой можно отнести к положительной тенденции в отношениях между странами, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Между Литвой и Россией планируется обмен осужденными за шпионаж, сообщает агентство BNS со ссылкой на свои источники.

Информация не подтверждена, но, как отмечает агентство, Вильнюс должен передать Москве сотрудника ФСБ Николая Филипченко в обмен на осужденных в 2016 году литовских граждан: Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В соглашении об обмене также фигурирует осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

Решение об обмене было принято литовским Госсоветом по обороне (ГСО) еще на прошлой неделе, однако процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме, рассказывает издание.

Ранее в Сейме был зарегистрирован законопроект, который конкретизирует право президента Литвы предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключая соглашение об обмене такими лицами. Агентство уточняет, что переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами длились не один год.

Франц Клинцевич считает, что если данная информация подтвердится, то это будет очень «хорошим позитивом» между Литвой и Россией.

«Это приведет к тому, что мы поможем нашим людям в зависимости от степени осуждения. По плану они должны отбывать эти сроки в своих трудовых колониях. Таким образом, если эта информация подтвердится, то ее можно будет считать положительной тенденцией», — заявил Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, Россия уже не первый раз участвует в обмене гражданами с другими государствами. Так, РФ и Украина провели обмен удерживаемыми лицами 7 сентября по формуле «35 на 35». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к обмену задержанными с Киевом по формуле «всех на всех». На самолете с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине якобы в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях. На Украину отправили кинорежиссера Олега Сенцова, в 2015 году приговоренного в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом». Президент РФ Владимир Путин не исключил, что акция может помочь нормализации двусторонних отношений между Москвой и Киевом.