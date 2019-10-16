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Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

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Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Москва, 16 октября. Авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Однако при этом ограничения на полеты в Грузию продолжают действовать. Официальный представитель Росавиации пояснил, что авиакомпания S7 лишь продлила свой допуск на выполнение авиаперелетов по направлению.

«Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом», — отметил представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

20 июня 2019 года в Тбилиси начались протесты, связанные с визитом российской делегации в грузинский парламент. В свою очередь, президент России Владимир Путин подписал постановление о прекращении воздушных перевозок с Грузией с 8 июля в интересах безопасности россиян.

Ранее стало известно, что только за июль-август туризм Тбилиси потерял около 113 миллионов долларов из-за запретов на авиаперелеты российских туристов. Ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки.

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