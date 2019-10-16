Сотрудников посольства США задержали в Северодвинске рядом с полигоном МО

Северодвинск, 16 октября. Троих сотрудников американского посольства в России сняли в понедельник в Северодвинске с поезда, следовавшего по маршруту Ненокса — Северодвинск, из-за отсутствия необходимых документов для пребывания в этом городе, сообщили Telegram-каналы.

По информации каналов, на железнодорожной станции в Северодвинске задержаны военно-морской атташе Уитситт Уильям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн.

Отмечается, что при проверке документов американцы не смогли предоставить необходимые документы, которые дают иностранцам право находиться в городе. Северодвинск является территорией, где регламентировано пребывание иностранцев.

Учитывая, что в поселке Ненокса находится полигон министерства обороны России, можно предположить, что представители американского посольства могли быть шпионами или же совершить попытку вмешательства в дела РФ. Подобные предположения можно сделать, учитывая, что в сентябре государственные органы РФ зафиксировали попытки вмешательства западных стран в дела страны.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование, посвященное вмешательству Запада в дела России через так называемую «оппозицию» с ее незаконными митингами. Выяснилось, что сотрудник посольства США в России Стивен Секстон проводил в офисе «Фонда борьбы с коррупцией» лекции, на которых рассказывал о поведении на акциях и при задержании.