США могут сократить флот авианосцев из-за гиперзвуковых ракет РФ

Военный аналитик Василий Дандыкин уверен, что в Пентагоне задумались о сокращении авианосного флота из-за российских гиперзвуковых ракет.

Ранее издание Defense News сообщало, что в министерстве обороны США всерьез намерены изучить вопрос необходимости дальнейшего развития авианосного флота страны или постепенного отказа от него.

Так, замминистра обороны Майкл Гриффин прямо ставит вопрос о необходимости разделения финансирования: либо на продолжение совершенствования авианосного флота и палубной авиации, либо на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.

«Как вы думаете, чего больше испугается руководство Китая: 2000 ракет, которыми обладают США и их союзники в западной части Тихого океана, или одного авианосца? Стоят они примерно одинаково», — задался вопросом Гриффин.

Однако замминистра обороны США, видимо, забыл, что в случае атаки с территории Китая гиперзвуковыми ракетами Пекин, как, впрочем, и любая другая страна, обладающая ядерным оружием, отправит в ответ уже ядерные ракеты.

«Никакая другая система вооружений или комбинация систем не является столь смертоносной, гибкой и устойчивой, как полноразмерный атомный авианосец и его авиакрыло», — уверен Гриффин.

Но военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин с ним не согласен. По его словам, неуязвимость авианосцев находится под вопросом, ведь и Россия, и Китай обладают вооружением, способным уничтожить любую авианосную ударную группу ВМС США.

«Я думаю, не случайно США стоят перед выбором. Дело в том, что авианосный флот — это очень дорогое удовольствие, это миллиарды, даже десятки миллиардов долларов. Как показывают последние события и русская поговорка «против лома нет приема, окромя другого лома», такой лом появился в виде гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», способных разгоняться до 8-9 Махов. И такие ракеты на данный момент поймать невозможно», — заявил Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Соответственно, двух-трех гиперзвуковых противокорабельных ракет хватит для того, чтобы отправить на дно практически любой военный корабль. При этом разница в стоимости ракет и авианосца будет колоссальна.

«То есть цена этих ракет будет составлять 1%, ну максимум 2%, от стоимости авианосца. Вот и получается крах идеи о том, что авианосцы решают все. Тем более их сейчас нужно в большей степени охранять группировкой, которая должна состоять из нескольких лодок и кораблей. Сейчас какие-то авианосцы США находятся в ремонте, и Вашингтон, по сути, может выставить лишь несколько АУГ. Вот они (США. — Прим. ФАН) и приходят к мысли, что нужно включаться в те правила «игры», которые предложила Россия, и идти по пути сокращения расходов», — продолжил эксперт.

Таким образом, предполагает Дандыкин, в скором времени высшие военные чины США придут к понимаю того, что общее количество авианосцев необходимо сокращать. Ведь кроме того, что сами авианесущие корабли стоят огромных денег, очень много приходится тратить на их обслуживание и сопровождение.

«Так что в перспективе у них вместо 10-12 авианосных ударных группировок останется 5-6. Они же понимают соотношение цена-эффективность, а также то, что вскоре придется включаться в гонку за нашими достижениями в области гиперзвука. А ведь у них опоздание на порядок, то есть не на год и не на два. Это связано с их банальной самонадеянностью и расслаблением после победы над Советским Союзом в холодной войне. Они думали, что СССР уничтожен, а Россия никогда не сможет восстановить его величие», — заключил Василий Дандыкин.

Тем не менее России тоже необходимо делать выводы и выравнивать баланс своего военно-морского флота. ВМФ нуждается как минимум в двух современных авианосцах, которые «будут демонстрировать флаг и возможности России в разных регионах мира».