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Менеджер Rammstein прокомментировал конфликт с охранником в Петербурге

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Менеджер Rammstein прокомментировал конфликт с охранником в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Менеджер группы Rammstein Анар Рейбанд прокомментировал конфликт с охранником пристани Дмитрием Петренко в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел ночью 15 октября на Адмиралтейской набережной. Рейбанд решил пройти мимо турникета, тем самым вызвав негодование сотрудника. В беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» Рейбанд рассказал, что в тот день он вышел с корабля.

«Я по простоте души поднял цепочку, чтобы пройти, что является для меня совершенно логичным. В это время вышел человек и начал в агрессивной форме пытаться объяснить, что я что-то сделал неправильно», — сказал он.

По словам менеджера группы Rammstein, он в вежливой форме обращался к охраннику.

«Я повернулся, он попытался еще раз меня отчитать и в конце просто послал меня», — поделился Рейбанд.

Однако, по словам Петренко, на замечание Рейбанд отреагировал бурно. Он начал использовать нецензурную ругань и ударил охранника по голове.

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