Муж Лолиты содержал любовницу на деньги звезды

Москва, 16 октября. Пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов переехал к своей 40-летней любовнице. Певица рассказала, что все 10 лет содержала супруга, а он делал подарки тайной любовнице.

Брак Лолиты с тренером по сквошу Ивановым продлился 10 лет. При этом избранник певицы был на 12 лет ее младше. Однако летом текущего года Лолита сообщила о расставании с Ивановым. Сразу после расставания Иванов переехал к другой женщине – косметологу из Белоруссии, проживающей в Москве. Женщина возглавляет клинику инъекционной косметологии.

В комментарии KP.ru Лолита призналась, что до последнего верила в примирение, пока ее муж не переехал к другой женщине. Увидев фотографии супруга, с которым они еще не успели подать на развод, Лолита отметила, что Иванов носит одежду, которую она ему покупала.

«Он не первый и не последний. Мне не жаль, что так вышло. Я перекрестилась. И без мужчины не останусь», — написала Лолита в Instagram.

Друг певицы рассказал, что Иванов дает уроки по сквошу за 2 тысячи рублей в час, однако желающих учиться мало. Собеседник издания отметил, что Лолита не знала об изменах супруга, которые длились год. Мужчина отлучался из дома под предлогом проведения турниров.

Однако личная жизнь певицы стремительно набирает обороты. Лолита уже нашла нового фаворита – 18-летнего участника конкурса «Нового Радио» Никиту Кунова. Как уточнила исполнительница, если она была «неудовлетворенной женщиной, то уже сегодня бы искала его телефон». Она добавила, что «парень делает секс голосом».