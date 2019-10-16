Луческу не возглавит «Динамо»

Москва, 16 октября. Румынский футбольный тренер Мирча Луческу не станет главным тренером московского «Динамо».

По данным источника Федерального агентства новостей, руководство футбольного клуба «Динамо» приняло решение отказаться от услуг румынского специалиста.

Ранее ФАН сообщало, что в руководстве «Динамо» нет единого мнения относительно перспектив Луческу во главе столичного клуба.

Кроме того, было принято решение дать время исполняющему обязанности главного тренера Игорю Новикову, который возглавил команду после отставки Дмитрия Хохлова. При этом сообщается, что клуб продолжает общение с потенциальными тренерами, однако не исключается сценарий, при котором Новиков продолжит работу с командой на постоянной основе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Луческу может возглавить московский клуб «Динамо». Позднее агент тренера Аркадий Запорожану подтвердил данную информацию, отметив, что переговоры с представителями «Динамо» по данному вопросу носили ознакомительный характер.