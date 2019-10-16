Ученые выяснили, что у мужчин из-за смартфона растут рога

Канберра, 16 октября. Специалисты установили, что постоянное использование гаджетов может повлечь за собой негативные последствия для организма. Например, у человека могут начать расти рога.

Австралийские ученые провели исследования и выяснили, что смартфоны провоцируют рост определенных костей черепа. В результате у человека могут появиться роговидные шипы, являющиеся костными наростами на задней части черепа.

Причиной роста подобного вида шипов являются слишком частые наклоны головы. В связи с этим любители «посидеть» в телефоне попадают в зону риска — они непроизвольно наклоняют голову вперед, чтобы быть поближе к экрану. Таким образом вес тела переносится с позвоночника на мышцы задней части головы, из-за чего в сухожилиях и связках начинает свой рост роговидный шип.

Согласно установленной норме, его рост не должен превышать более трех миллиметров. В рамках исследования эксперты проанализировали рентгеновские снимки 1200 добровольцев и выяснили, что почти у 41% людей в возрасте до 30 лет длина шипа варьируется от 10 до 31 миллиметра. При этом чаще всего подобного рода рога встречались у представителей мужского пола.

Ранее подобные шипы эксперты выявляли у пожилых людей, которые всю жизнь занимались тяжелой физической работой.

Австралийские ученые также установили, что среди активных пользователей гаджетов высок риск развития временной слепоты или смерти клеток в сетчатке глаза.