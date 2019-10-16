Рифовая акула проглотила сородича в зоопарке Антверпена, есть видео

Москва, 16 октября. Рифовая акула съела своего более мелкого сородича в антверпенском зоопарке на глазах посетителей. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как более крупный хищник набрасывается на бычью акулу и проглатывает ее. Затем акула проплывает мимо шокированных зрителей с торчащим в пасти хвостом.

В зоопарке, комментируя инцидент, сообщили, что рыбы уживались вместе довольно долгое время. После инцидента вторую бычью акулу поместили в другой аквариум. В природе оба эти вида обитают в водах Индийского и Тихого океанов.

«Возможно, хищная рыба поддалась инстинктам, или же бычья акула была больна и слаба», — объяснили в зоопарке в комментарии телеканалу RTBF.

Ранее стало известно, что два детеныша азиатской кошачьей акулы появились на свет в «Москвариуме» на ВДНХ. Ихтиологи создали уникальные условия для акул, при которых они дали потомство.