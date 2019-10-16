18 человек пострадали при ДТП в Чебоксарах. События дня. ФАН-ТВ

Троллейбус с детьми попал в ДТП в Чебоксарах Авария с участием троллейбуса произошла сегодня в Чебоксарах. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий. Водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в столб. По предварительным данным, у него начались судороги ног, и он не смог отпустить педаль газа. В результате ДТП пострадали 18 пассажиров, в том числе семеро детей. Все они доставлены в больницу.

Путин обсудил восстановление регионов после паводков Последствия паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке не теряют своей актуальности. Регионы еще восстанавливаются после кризиса, а местных жителей, потерявших свои дома, впереди ждет отопительный сезон. Эти и другие проблемы президент России Владимир Путин обсудил сегодня на совещании с представителями регионов и Кабмина. Он потребовал отчет о том, как тратятся бюджетные средства, выделенные на помощь пострадавшим от наводнений. Итоги всех восстановительных работ Владимир Путин оценит лично. «Знаю, что работа идет, немало уже сделано, но из последней встречи с людьми также хорошо знаю, что и претензией много. Очень важный вопрос — это организация всего комплекса работ, связанная с зимой. Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период. Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», — сказал Владимир Путин, президент России. Иркутскую область и, в частности, город Тулун, едва ли не больше всех пострадавший от наводнений, Владимир Путин посещал уже несколько раз. Местные жители пожаловались российскому лидеру на излишний бюрократизм чиновников и отсутствие выплат. Этим летом паводки захлестнули более 10 тысяч домов и 100 поселений, а жертвами стихии стали 25 человек. До полного решения всех жилищных вопросов в регионе будет действовать режим ЧС.

Зеленский призвал Донбасс к «семи дням тишины» Гражданская война на Украине обрастает все новыми возможными сценариями. И причиной тому — последние заявления Киева. Одно из них озвучил президент страны Владимир Зеленский. Он выдвинул очередное условие для разведения сил в Донбассе: семь дней тишины, без обстрелов. По словам украинского лидера, два дня уже прошли, но итоговый успех должна подтвердить ОБСЕ. Уж не станет ли это затишьем перед бурей, ведь разговоры об отводе войск идут далеко не впервые. И только стороны, казалось бы, договариваются, как выстрелы звучат вновь. В Луганской и Донецкой народных республиках не раз обвиняли Киев в срыве сделки. Но за последний день в центре внимания оказалось еще одно громкое заявление, теперь от Дарьи Олифер, спикера Леонида Кучмы в контактной группе по Донбассу. Она потребовала не только разведения сил, но также роспуска ЛНР и ДНР. Похоже, этот пункт стал настоящим сюрпризом для участников «нормандского формата»: «По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. В Кремле добавили, что новую украинскую идею до конца не понимают, поэтому и комментировать ее трудно. Более категорично высказался российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, слова о роспуске ЛНР и ДНР — прямой отказ от «формулы Штайнмайера», которая предполагает особый статус для Донбасса в конституции Украины. Но простая, казалось бы, формула в итоге грозит стать уравнением без ответа.