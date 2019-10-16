Эксперт оценил прогноз Байдена о скором распаде НАТО

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент США, выразил уверенность в скором распаде НАТО как военно-политической единицы, если президента Штатов Дональда Трампа изберут на высший пост страны снова. По его словам, действующий президент ведет безобразную внешнюю политику, пренебрегая интересами союзников США, что ставит под удар американское влияние в Европе. Что случится с главной страной в западном полушарии, если ее вновь возглавит Дональд Трамп, Федеральное агентство новостей попыталось узнать у доктора политических наук, профессора, лидера Международного Евразийского движения и отца российской школы геополитики Александра Дугина.

— Александр Гельевич, все действительно так плохо для НАТО? Ее уже не спасти?

— Мне кажется, что это структура, которая просто обречена на распад — с Трампом или без. Вместе с ним это произойдет быстрее. Президент США очень последовательно и разумно предлагает перейти от Америки-глобального доминанта к Америке-национальному государству. Это означает пересмотр отношений как с противниками, так и с союзниками.

— Означает ли переход к новой политике то, что США больше не в состоянии управлять миром?

— Для меня это совершенно очевидно. У них нет для этого ни теоретических оснований, ни военно-политических возможностей, стало быть, НАТО просто теряет свое значение как геополитическая величина, тем более, когда начинают вскрываться противоречия между США и Евросоюзом. И Трамп в этом отношении просто находится на шаг впереди. Он предлагает своим гражданам занять достойное место в многополярном мире, а не зацикливаться на мнимом мировом лидерстве, которого уже давно нет.

— То есть можно сказать, что Байден в этом плане является представителем реакционной международной американской политики?

— Он и его сторонники-глобалисты пытаются вновь вернуть США на путь навязывания миру собственной гегемонии и пугают распадом НАТО, чтобы отвернуть от действующего президента его избирателей. На самом же деле, чем больше они ругают Трампа, тем больше американцев — патриотов, а не глобалистов — в итоге встают на его сторону. Ликвидация НАТО станет очень положительным явлением для всего мира, включая саму Америку.

— Означает ли это, что будут сформированы новые военно-политические блоки, например, на основе Евросоюза?

— Безусловно, это так. Думаю, в дальнейшем будет создана единая Европейская армия, затем из НАТО выйдет Турция, которая уже вплотную подошла к этому, как мы видим по событиям в Сирии, и в итоге в мире будет несколько региональных военно-политических блоков вместо одного глобального, что всем пойдет только на пользу.

— Станет ли крах НАТО новой крупнейшей геополитической катастрофой, какой в свое время стал распад Советского Союза?

— Данная параллель очень уместна. Если рассматривать глобалистскую систему и сравнивать ее с советской, то окажется, что Обама (44-й президент США. — Прим. ФАН) выступает здесь в роли Горбачева (генеральный секретарь КПСС, президент СССР. — Прим. ФАН), а Трамп — в роли Ельцина (первый президент Российской Федерации. — Прим. ФАН), который довершает демонтаж существующего мирового порядка. Так что, образно выражаясь, для Америки наступили условные «90-е» — эпоха обособления ядра имперского образования, каким был Советский Союз и какой является НАТО, от остальной окружающей его структуры. Таким образом США будут просто одним из государств в многополярном мире, каким в свое время стала Российская Федерация, отсоединившись от остального массива стран, которые составляли вместе с ней СССР. Только вот мы свое с нашим Ельциным уже отплакали, а их очередь плакать со своим только настает.

— Можно ли спрогнозировать, когда именно произойдут предсказанные вами события?

— Выставлять тайминги в геополитике — дело неблагодарное. Эта наука может рассказать о том, что произойдет, где произойдет и даже как произойдет, но только не о том, когда это произойдет. Время в руках геополитиков проявляет себя слишком строптиво, ни один из нас не сможет сказать вам точно, как оно себя поведет. Оно не может уйти от смыслов истории, от географической определенности и от глобальных трендов. Я давно уже заметил, что попытки придать геополитическому анализу, который является самым точным, конкретное временное измерение всегда ведут к провалу, поэтому точного прогноза того, когда НАТО все же развалится, дать не смогу. Но в том, что это рано или поздно случится, я абсолютно уверен.

— Насколько сильно замедлится этот процесс, если глобалисты во главе с Байденом победят на выборах?

— Я не могу сказать точно, получится ли у Байдена замедлить распад НАТО. В любом случае он просто будет оттягивать неизбежное. Однако он такой не один, он часть элиты, которая привыкла жить в глобалистском однополярном мире, и эта элита будет продолжать бороться за сохранение гегемонии и либерализма как господствующей мировой идеологии. Она сильна, она имеет серьезные позиции в американской политической и экономической системах, с ней не считаться нельзя.

— И если она победит, то как это отразится на отношениях с Россией?

— Нас ожидает очередной виток противостояния: силы глобалистов будут пытаться подавлять проявления российского суверенитета, который на самом деле не направлен против НАТО — он просто хочет быть независимым. Но и это неприемлемо для глобалистской идеологии, поскольку сама ее суть противоречит каким-либо проявлениям самостоятельности. Так что идея сохранить НАТО в нынешнем смысле (против СССР, а затем для укрепления однополярного мира), безусловно, является антироссийской по своей сути, в то время как трансформация может нами только приветствоваться. Мы либо хотим быть внутри НАТО, но тогда это уже будет совершенно другая организация, либо хотим, чтобы данный блок вообще не существовал, а на его месте появились несколько блоков поменьше, с которыми можно выстраивать конструктивный диалог.

Америка не является нашим врагом, резюмировал профессор Дугин, им является гегемония Запада. Если Америка будет просто великим, сильным, процветающим, но национальным, не глобалистским государством, каким его хочет сделать Трамп, то это будет один из лучших союзников для России.