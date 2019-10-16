Субмарины США «облезают» на фоне новости о русском ноу-хау

Американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа «Вирджиния» отличаются некачественным противогидролокационным покрытием (ПГП). Об этом утверждается в статье аналитика Эйч Ай Саттона в Forbes.

Заголовок материала «У подводных лодок ВМС США могут быть проблемы со скрытностью, но в этом они не одиноки», да и ее содержание прямо намекали, что и у подлодок ВМФ России с качеством ПГП дела обстоят так себе. Мол, если даже у нас, американцев, с этим элементом субмарин не все гладко, то уж у русских-то и подавно все «не айс».

Но так ли это? В вопросе разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Ликбез по гидроакустике

Начнем с основ.

Что собой представляет ПГП? Чаще всего это многослойное резиновое покрытие, «собираемое» из отдельных пластин и наносимое поверх стального корпуса подлодки.

Зачем оно нужно и насколько необходимо? Ох, тут одним предложением не отделаешься…

Фактор скрытности для подводной лодки крайне критичен — это ее основное тактическое свойство. А основным способом обнаружения современных субмарин было и до сих пор остается шумопеленгование, то есть обнаружение подводных объектов по первичному гидроакустическому полю.

Этому способствует такая особенность распространения звука под водой, как сравнительно малое затухание, особенно в низком звуковом и инфразвуковом частотных диапазонах. Вследствие этого в морской среде звуки могут распространяться на значительно большие расстояния, чем, например, в воздухе.

Используя эту особенность распространения звука в воде, специализированные гидроакустические средства (ГАС) могут достаточно эффективно обнаруживать находящиеся под водой субмарины. При этом современные ГАС работают в двух основных режимах:

— шумопеленгование: пассивный режим (пассивная локация), позволяющий определять местоположение подводного объекта по звуковым сигналам (первичному акустическому полю), излучаемым самим объектом;

— гидролокация: активный режим, использующий отраженный подводным объектом зондирующий сигнал гидролокатора (вторичное акустическое поле).

Первый режим позволяет обнаруживать подводную цель на достаточно большой дистанции и при этом самому оставаться незамеченным. Минус пассивного режима работы ГАС — невысокая точность определения местоположения подводного объекта, ведь дистанцию до цели приходится определять косвенными методами.

Второй режим дает возможность вскрыть местоположение подводной цели с гораздо более высокой точностью, чем при работе ГАС в пассивном режиме. Минусы активного режима — меньшая дальность эффективной работы и немедленная демаскировка себя: дело в том, что мощные зондирующие акустические сигналы, облучающие цель, позволяют цели заблаговременно, на большей дальности обнаружить «охотника».

Во время плавания гидроакустическая вахта на подводной лодке несется постоянно. При этом гидроакустический комплекс работает в пассивных режимах. Активные режимы ГАК подводники используют для обеспечения безопасности всплытия в мирное время и при проведении торпедных практических стрельб, когда при занятии позиции стрельбы командиру лодки требуется уточнить дистанцию до главной цели.

Все люди, не исключая подводников, очень хотят жить. Поэтому при создании современных субмарин применяется множество способов снижения их акустической заметности. В частности, чтобы снизить вероятность обнаружения лодки работающим в пассивном режиме ГАС, на субмаринах:

— уменьшают непосредственное шумоизлучение работающих механизмов за счет улучшения обработки зубчатых передач, снижения веса вращающихся частей, уравновешивания движущихся масс, установки звукопоглощающих кожухов на двигатели;

— снижают уровень отраженных шумов с применением пористых или волокнистых облицовок для внутренних поверхностей отсеков;

— устанавливают механизмы на амортизаторы и звукоизолирующие фундаменты, а также устраняют жесткие связи механизмов с корпусом лодки;

— глушат шумы выхлопных и всасывающих систем;

— применяют малошумные гребные винты специальной конструкции и борются с кавитацией.

Плюс к этому, для атомных подлодок разрабатывают проекты реакторов с естественной циркуляцией теплоносителя и безредукторные турбинные установки. И так далее, и тому подобное.

Словом, война с шумностью на подлодках идет по всем фронтам.

Но как быть, если над головой все же прозвучал роковой зондирующий сигнал работающего в активном режиме ГАС противника? В таком случае остается надеяться лишь на мастерство командира подлодки, искусство ее акустиков, слаженность действий остальных членов экипажа и… эффективность ПГП, предназначенного для поглощения лупящих в корпус нашей субмарины ультразвуковых импульсов.

Конец ликбеза. Возвращаемся к опубликованной в Forbes заметке.

Слишком дотошный инженер

Начинается текст Эйч Ай Саттона с упоминания о весьма неприятном для американского ВПК инциденте.

Старший инженер Ари Лоуренс курировал на судостроительном предприятии Huntington Ingalls Industries строительство для ВМС США атомных подлодок типа «Вирджиния». На минуточку, стоимость каждой такой субмарины составляет от 1,8 млрд до 2,7 млрд долларов. В общем, — недешевые «игрушки».

В какой-то момент Лоуренс обнаружил странное явление. По документам «Вирджинии» передавались заказчику с установленным по всем правилам ПГП. Но едва выйдя на новых лодках в море, американские подводники немедленно начинали жаловаться на то, что противогидролокационное покрытие с корпуса субмарины облезает и отваливается не менее стремительно, чем кожа с плеч «сгоревшего» на солнце пляжника.

Затеянное Лоуренсом расследование вскрыло крайне неприглядную картину. ПГП крепился к корпусу «Вирджиний» посредством специального двухкомпонентного клея. Так вот, сотрудники Huntington Ingalls Industries не имели надлежащей квалификации и подлинных сертификатов для использования этого клея. Все используемые при аттестациях и иных отчетах сертификаты оказались поддельными! Мало того, на судостроительном предприятии регулярно фальсифицировались результаты испытаний уже установленного на субмарины ПГП.

Постепенное разрушение ПГП на подводных лодках, вызванное естественным износом, соленой водой, волнением, давлением, контактом со льдом, перепадом температур, деформацией корпуса на глубине, — это обычное явление. Но из-за халатности Huntington Ingalls Industries ПГП на новеньких «Вирджиниях» разрушалось запредельно высокими темпами. Понятно, что в такой ситуации покрытие в буквальном смысле приходилось постоянно подклеивать.

Однако, этим беды лодок не исчерпывались.

Во-первых, разрушение ПГП снижало эффективность субмарин США и, соответственно, увеличивало эффективность работающих в активном режиме ГАС вероятного противника.

Во-вторых, разрушение ПГП не означало, что его пластины сразу отваливались. Часто они оставались в полуоторванном состоянии. Таким образом, лодка обрастала своеобразной резиновой «щетиной», которая нарушала нормальную обтекаемость лодки и увеличивала ее шумность.

В-третьих, разрушение ПГП на «Вирджиниях» происходило по-разному, что способствовало формированию у лодки индивидуальной акустической сигнатуры, по которой акустики вероятного противника могли опознавать ее, как по паспорту.

Всю эту информацию Лоуренс честно вывалил своему руководству — и очень быстро пожалел. На Huntington Ingalls Industries постарались замять скандал, а слишком дотошного старшего инженера без лишнего шума «сплавить» с предприятия. И все же «заткнуть» Лоуренса не получилось, так что скандал все же громыхнул.

Если информация Лоуренса будет подтверждена в ходе официального расследования, то страшно представить, во сколько миллионов долларов это «влетит» Huntington Ingalls Industries, являющейся, кстати, единственным производителем американских атомных авианосцев.

Ну, а пока страсти кипят, продолжают «всплывать» все более любопытные факты.

Оказывается, та же проблема с ПГП, что и у «Вирджиний», пусть и в несколько меньшей степени, наблюдалась и у «Лос-Анджелесов» — американских атомных подлодок предыдущего поколения. О резиновой «ахиллесовой пяте» «Вирджиний» ВМС США знало аж с 2007 года, но решить проблему быстро разрушающегося ПГП до сих пор так и не удосужилось.

Конечно, после упоминания воистину вопиющей истории с противогидролокационным покрытием «Вирджиний» автору заметки в Forbes захотелось как-то заретушировать этот позор американских ВПК и ВМС. По этой причине Саттон и поторопился указать, что проблемы с ПГП испытывали не только американские подводники, но и британские. И уж, разумеется, из этих проблем не вылезают, мол, подводники двух главных, по версии США, «империй зла» — России и Ирана.

Про техническое состояние построенных в 1990-е годы Россией для ВМС Ирана трех дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ нам сказать нечего. Отметим лишь, что построенная аж в 1986 году подлодка того же проекта Б-806 «Дмитров» до сих пор числится в составе Балтфлота, находится в строю и, судя по фотографиям, с ПГП у лодки все ок.

Поговорим-ка лучше про подводные лодки ВМФ РФ.

«Отличаются от западных образцов»

Российские подлодки, подобно американским, тоже имеют ПГП. В советское время изготовлением «пластин резиновых рулонных» для ПГП подлодок занимался Алексинский химкомбинат. Чтобы был понятен масштаб производства, напомним, что только для одной атомной субмарины проекта 941 «Акула», имеющей подводное водоизмещение 48 000 тонн, таких пластин требовалось примерно 800 тонн!

Конструкция, состав и способ крепления ПГП непрерывно совершенствовались. Например, для дизель-электрической подлодки проекта 677 под самый занавес существования СССР было разработано ПГП нового поколения «Молния». Не прекратился процесс улучшения ПГП отечественных подлодок и после распада Советского Союза, хотя объемы выпуска пластин для противогидролокационного покрытия на отечественных предприятиях из-за недофинансирования, конечно, упали.

Это сразу почувствовали на флотах — если раньше в межремонтный период отрывающиеся пластины ПГП подклеивали, то теперь либо покрытие вообще не восстанавливали, либо полуоторванные пластины кое-как закрепляли металлическими уголками, приваривая те к корпусу подлодки. Выглядели лодки при таком «колхозе», конечно, безобразно.

Надо полагать, именно фотографии российских субмарин конца 1990-х и дали основание Саттону написать про плохое состояние нашего пластин. Чего автор заметки в Forbes не написал, так это того, что с тех времен положение дел с ПГП в ВМФ России заметно изменилось в лучшую сторону.

«Ободранные» российские подлодки практически исчезли с фотографий. На базе «ЧПО им. В.И.Чапаева» в Чебоксарах концерн «Техмаш» развернул на новых высокотехнологичных линиях выпуск резиновых пластин для ПГП дизель-электрических «Варшавянок», а также атомных «Бореев» и «Ясеней».

«Сейчас требуются новые виды покрытий с уменьшенной массой и улучшенными характеристиками. Техпластины, которые мы начали выпускать на базе «ЧПО им. В.И.Чапаева», выгодно отличаются от западных образцов способностью к поглощению акустических сигналов широкого диапазона и высокими эксплуатационными показателями», — заявил в 2017 году гендиректор концерна Сергей Русаков.

Чебоксарское предприятие обеспечено госзаказом на производство пластин для ПГП на пять лет вперед, добавил он.

Словом, объемы изготовления отечественных комплектующих для ПГП сейчас растут. При этом по качеству наши пластины не только не уступают, но и превосходят иностранные аналоги.

Остается добавить, что санкт-петербургский ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова готовится вывести ПГП российских подлодок на принципиально новый технический уровень.

Ноу-хау по имени «Корсар»

Дело в том, что как ни улучшай имеющиеся сейчас ПГП, стандартно изготавливаемые из резиновых пластин, они не способны надежно защитить лодку от обнаружения современными гидролокаторами, работающими на частотах ниже 1 кГц. Рассмотрев разнообразные варианты, «крыловцы» пришли к выводу о необходимости замены пассивного ПГП, изготавливаемого на основе резиновых материалов, на пассивное покрытие, созданное на основе тканевого материала с использованием композитов.

То есть корпуса лодок покроют пьезокомпозитными пластинами, внутри которых будут размещаться датчики и оптоволоконные трассы серверов управления, а также активные излучатели, общий контур которых будет замкнут на перспективную вычислительную систему, управляющую ПГП.

Такая конструкция, представляющая собой пьезокерамическую покровную антенну, по задумке создателей позволит не только поглощать ультразвуковые импульсы вражеского гидролокатора, но и гасить/искажать их с помощью противофазного излучения. Подобное активное ПГП, в случае реализации, позволит в три раза снизить эффективность использования гидролокаторов вероятного противника против российских атомных подлодок четвертого поколения.

Фантастика? На первый взгляд, да. А на второй…

Первая информация об активной работе «крыловцев» по указанной тематике появилась в январе 2014 года. Тогда же в прессу просочились сведения, что на разработку технологии активного ПГП Минпромоторг готов потратить 200 млн рублей.

В сентябре 2016-го появилась новая информация: работы по разработке активного ПГП находятся в высокой степени готовности, в ближайшее время ожидается начало испытаний отдельных элементов системы. Проект разработки активного ПГП получил название «Корсар». После окончания испытаний планируется открытие опытно-конструкторской работы по применению научно-технического задела «Корсара» на конкретных проектах атомных подводных кораблей.

Российские аналитики пришли к выводу, что в случае успеха этого ОКР активным ПГП можно будет оснастить не только перспективные, но и уже построенные российские подлодки. При этом созданные на основе «Корсара» элементы активного ПГП будут не только эффективнее применяемых сейчас пассивных покрытий, но и куда прочнее и долговечнее привычных резиновых пластин.

Что ж, ждем появления этого русского ноу-хау, о котором автор заметки в Forbes, конечно же, предпочел умолчать.