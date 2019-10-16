Командование САА направило подкрепление к освобожденному от курдов городу Айн-Исса

Дамаск, 16 октября. Командование сирийской армии направило подкрепление к городу Айн-Исса, расположенному на севере САР в провинции Ракка. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источники.

По информации прессы, на базу, расположенную вблизи города, направлена дополнительная бронетехника.

Ранее стало известно, что силы сирийской правительственной армии прибыли в Айн-Иссу после ухода оттуда курдских формирований «Демократических сил Сирии». Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, солдаты подняли сирийские и российские флаги по прибытии на окраину города.

Известно, что в данном населенном пункте находится лагерь, где содержатся семьи боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Также сообщалось, что американские военнослужащие покидают базу «Харабешк» под Айн-Иссой.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что главная цель операции — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF).

Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.