США сбежали из Сирии вслед за курдами из-за нежелания воевать с Турцией, заявил эксперт

Москва, 16 октября. Эксперты считают, что в бегстве американских военнослужащих из лагеря «Харабешк» под городом Айн-Исса, расположенного на севере Сирии, нет ничего удивительного. По их мнению, США покинули территорию вслед за курдскими формированиями из-за нежелания воевать с Турцией.

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский отметил, что солдаты покинули базу, получив приказ от президента США Дональда Трампа, который решил, что «нечего американцам там держать военных, и пусть там турки разбираются с курдами».

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в свою очередь отметил, что американская сторона не собирается воевать с Турцией. На американской базе была небольшая группа разведки, которая не в состоянии воевать с регулярной армией, вооруженной артиллерией и авиацией, отметил эксперт.

«Они оказались между двух огней и решили, что лучше бы им оттуда убраться. И правильно сделали, — пояснил в беседе изданием «ПолитЭксперт» Рогулев. — Воевать с Турцией американцы не станут. Турки – их союзники, на их территории находятся крупные военные базы».

Турция на прошлой неделе объявила об антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских боевиков. Главной целью, как заявили в Анкаре, является создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка трассы М-4, которую используют боевики, помогающие членам «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России), для передвижения и транспортировки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.