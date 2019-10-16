США не хотят разрывать отношения с Турцией из-за операции в САР против курдов

Вашингтон, 16 октября. США не хотят разрыва отношений с Турцией. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, комментируя операцию Анкары против курдов в Сирии.

«Нашей целью не является разрыв отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас важные (общие) интересы в области безопасности», — отметил он в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Помпео, главная цель Вашингтона заключается в том, чтобы «перекрыть возможности для Турции продолжать подобную деятельность». Американский госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время США работают «над тем, чтобы остановить это». Кроме того, он напомнил, что вместе с вице-президентом США Майком Пенсом планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что Эрдоган отказался проводить переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Он заявил, что готов поговорить только с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Анкара объявила о проведении на севере Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдов-террористов. Операция Турции нацелена на борьбу с боевиками и террористами запрещенной организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).