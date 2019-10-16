Путин почти в два раза увеличил штат центрального аппарата МЧС

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС России. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, предельная численность сотрудников центрального аппарата МЧС составит 1796 человек.

«Предельную численность работников центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 1796 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)», — говорится в тексте документа.

Это уже второе увеличение численности сотрудников центрального аппарата МЧС России за год. В декабре 2018 года показатель был увеличен до 966 человек. С 2004 по 2018 год численность штата сотрудников центрального аппарата ведомства была установлена на уровне 825 человек.

Ранее заместитель главы МЧС России Андрей Гурович сообщил, что часть сотрудников МЧС РФ сменит кабинетную деятельность на работу в реагирующих подразделениях.