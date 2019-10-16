Путин ждет от ОПК удовлетворения спроса на высокотехнологическую продукцию

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин указал на необходимость удовлетворения отечественными производителями потенциального спроса на высокотехнологичную продукцию.

Глава РФ во время совещания, посвященного программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил, что помимо профильной работы перед комплексом учреждений встают иные «масштабные задачи», направленные на увеличение выпуска гражданской высокотехнологичной продукции.

«В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что высокотехнологичная продукция в настоящее время востребована и конкурентоспособна как внутри страны, так и на мировых рынках. По словам президента России, широкое поле для реализации данной продукции возможно в рамках выполнения нацпроектов.

Путин добавил, что в том числе необходима медицинская, строительно-дорожная техника, а также телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора.

Также во время совещания президент России поставил перед ОПК новую задачу и отметил, что поставки вооружений в рамках государственно-оборонного заказа страны достигли своего пика.