Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 16 октября.

Заворотнюк отказалась от американской экспериментальной нановакцины, к которой ранее прибегла певица Жанна Фриске. Заворотнюк отказалась от препарата, продлившего жизнь Фриске.

Двое военных погибли, более 25 пострадали в результате взрыва заминированного большегруза в Афганистане. Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы.

Заседание комитета по отношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН прошло во всемирной организации. Генсек ООН поддержал позицию РФ в вопросе невыдачи виз США российским дипломатам.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич назвал достижением исключение ливийского террориста из списка спикеров саммита Россия — Африка. Малькевич назвал победой исключение террориста Хадиа из спикеров форума Россия — Африка.

Эрдоган случайно пожал руки депутатам Госдумы из Крыма, а не проводил отдельную встречу с ними, считают в МИД Украины. В МИД Украины придумали объяснение встрече Эрдогана с Поклонской.

Адвокат «Правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова оказалась сторонницей каннибализма и сатанизма. «Открытая Россия» — спонсор каннибализма номер один в России.

Требования Киева «распустить» ДНР и ЛНР равносильны прямому отказу следовать «формуле Штайнмайера», считает Франц Клинцевич. Клинцевич отреагировал на требования Киева «распустить» ДНР и ЛНР.

Незаконно задержанная в Белоруссии по запросу Интерпола, а затем освобожденная гражданка РФ даст эксклюзивное интервью ФАН. Анна Богачева даст эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ситуации с Богачевой проявил себя как грамотный политик, считает Вассерман. Минск после ситуации с россиянкой Богачевой дал понять, что не пойдет на поводу у США.

Анастасия Заворотнюк и ее семья не комментируют слухи о раке актрисы, так как все ее контракты могут «полететь в тартарары». Продюсер объяснил молчание семьи Заворотнюк.