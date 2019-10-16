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Трамп не видит ничего плохого в том, что РФ помогает Сирии

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Трамп не видит ничего плохого в том, что РФ помогает Сирии

Вашингтон, 16 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в том, что Россия помогает Сирии.

Глава Белого дома заявил, что турецкие ВС проводят на севере Сирии операцию против курдских вооруженных формирований. Со стороны России помощь Сирии – это «нормальная» реакция, добавил Трамп.

«Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально», — отметил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что введение санкций против Турции из-за начала операции в Сирии является лучшим вариантом, чем боевые действия в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Трамп не видит ничего плохого в том, что РФ помогает Сирии

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Москва воспользовалась кризисом на севере Сирии и турецкой операцией против курдов «Источник мира» и помогла Сирийской арабской армии Башара Асада взять под контроль территорию, ранее захваченную курдскими формированиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Bloomberg
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