Сирия, 16 октября. Силы САА вошли в Ракку и установили там наблюдательные посты. Три курдских террориста были взяты в плен турецкими солдатами в Хасаке. 40 американских военнослужащих США из Манбиджа были переброшены на запад Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вошли в Ракку и установили там блокпосты.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: возобновили принудительную мобилизацию гражданских лиц в Хасаке; обстреляли северные районы Алеппо, погибли как минимум шесть гражданских лиц; заявили о захвате поселения Джалба на севере Ракки; понесли потери в живой силе в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: взяли в плен трех курдских радикалов на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: перебросили свои войска из Манбиджа на базу «Айн Ассад» в Западном Ираке.

Провинция Алеппо

Стало известно о новых жертвах атак курдских террористов в северной части Алеппо. По информации агентства новостей Syrian Network for Human Rights, по меньшей мере шесть мирных жителей были убиты накануне в результате стрельбы радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG) по населенным пунктам Мирза, Таль Али и аль-Шуаиб, которые располагаются недалеко от города аль-Гандура. Как известно, курдские боевики активизировали нападения на территориях, занимаемых протурецкими формированиями, после начала антитеррористической операции «Источник мира».

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (Mustafa_Aga) сообщает о том, что в южной части провинции не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами незаконных бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Артиллерийские дивизионы САА атаковали укрепрайоны исламистов в окрестностях населенного пункта Маарет-Хурма. О нанесенном джихадистам уроне пока ничего неизвестно. Напомним, инициаторами столкновений в этом районе выступили джихадисты. В то же время фиксируются взаимные обстрелы недалеко от города аль-Хувейз на северо-западе соседней Хамы, который ранее также подвергся ударам боевиков «Тахрир аш-Шам», передает Twitter-канал (Step_Agency).

Провинция Ракка

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Ракка впервые с 2014 года и установили в нем пункты наблюдения. Отмечается, что административный центр региона находится в плачевном состоянии. Несмотря на то, что город перешел под контроль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) еще в октябре 2017-го, работы по его восстановлению все еще не были завершены. Напомним, помощь в реконструкции Ракки намеревались оказать Соединенные Штаты, на которых лежит большая часть вины за его уничтожение в результате беспорядочных бомбардировок. Тем не менее обещания, данные Вашингтоном, не были исполнены.

Тем временем появились новые сведения о результатах столкновений между курдскими боевиками и протурецкими формированиями. Информационный портал ANHA News, подконтрольный курдам, заявил о захвате населенного пункта Джалба южнее Тель-Абьяда. Однако информации о том, что он ранее переходил под контроль союзников Турции, никогда не поступало.

Провинция Хасака

Поступили данные о последствиях вооруженного противостояния в районе города Рас аль-Айн в Северной Хасаке. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (op_shield), три курдских террориста были взяты в плен военнослужащими турецкой армии. Между тем Twitter-канал (Servanenefrine) утверждает, что 49 протурецких бойцов были убиты в результате засады, организованной радикалами курдских бандгрупп. Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

Новостное агентство Al Manar News передает, что силы курдской «милиции» «Асайиш» арестовали 20 мирных жителей в административном центре провинции в рамках насильственной вербовки. Как известно, впоследствии призывники, принудительно направленные на фронт, как правило, сдаются противнику при первой возможности. Так, накануне сообщалось о капитуляции одного из таких бойцов на границе с Турцией.

Ирак

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что на базу США «Айн Ассад» на западе провинции Аль-Анбар прибыли 40 американских солдат, которые были выведены из района Манбиджа в сирийском Алеппо. Отмечается, что ранее на этот военный объект также неоднократно эвакуировались террористы «Исламского государства»1, впоследствии замеченные в террористической деятельности в Ираке. Напомним, США приняли решение о выводе войск из приграничных районов Сирии после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к началу антитеррористической операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.