Аттракцион Гозмана: как стать миллионером, развалив три партии

Многие удивятся, но некоторые истории об идейных либералах-западниках постсоветской эпохи действительно являются историями успеха. Жизнь у людей удалась, денег вдоволь, имя известно всей стране — что еще нужно, чтобы встретить старость?

Однако все равно, при рассмотрении их биографий почему-то не оставляет чувство гадливости. Ведь их «свершения» имеют мало общего с нравственностью, моралью, добрыми делами или общественной пользой.

Не стала исключением и жизненная история Леонида Гозмана — формально одного из наиболее успешных либералов родом из 1990-х годов. Федеральное агентство новостей напоминает, как все начиналось и чем закончилось.

Родился, вырос, заматерел

Леонид Яковлевич родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. Учился в Москве, на факультете психологии в МГУ. После его окончания в 1976 году пошел по академической стезе, защитив в 1983-м диссертацию на тему «Теоретические предпосылки и методы эмпирического исследования межличностной аттракции».

Если перевести название «с кандидатского на русский», то получится, конечно, куда более простая фраза: «Наши мысли о том, как можно увидеть, что людей тянет друг к другу». Но психология у нас вообще наука неточная, в ней и не такие диссертации защищают…

Все 1980-е годы прошли для Гозмана спокойно — он тихо преподавал в том же МГУ, особо не выделяясь среди своих академических коллег. Возможно, мы никогда бы и не услышали о Гозмане, не случись распада СССР.

В 1992 году Гозман познакомился с Егором Гайдаром и практически сразу стал его советником. Формально Леонид отвечал в гайдаровской команде за свою предметную сферу — в МГУ он преподавал проблемы межличностных отношений и политическую психологию. Однако в качестве советника и. о. зампреда правительства РФ Гозман добился практически невозможного: его шефа возненавидела вся Россия, причем в максимально короткие сроки.

Это удивительное умение превращать любого своего партнера или политическое начинание в субстанцию известного цвета и запаха будет и дальше сопутствовать Леониду Яковлевичу.

Гозмана после участия в команде Гайдара хорошо узнали — как в либеральной российской тусовке, так и на Западе, который в начале 1990-х годов очень активно искал «агентов влияния» в Российской Федерации.

Видимо, именно поэтому весь 1993 год Гозман стажируется в США — сначала «профессором психологии и русских исследований» в Дикинсон-колледж (Пенсильвания), а потом — в качестве научного сотрудника Международного центра Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Стоит отметить, что последнее учреждение является «гражданским» филиалом ЦРУ: с 1974 года в сферу деятельности этой организации, ныне известной как Институт Кеннана, были включены исследования сначала СССР, а потом, после 1991 года, — России и других постсоветских стран. Эти исследования были всегда предельно специфичными и скорее походили на поиск «слабых мест» в структуре советского, а впоследствии и российского общества.

В частности, эта контора активно изучала и изучает религиозные противоречия в СССР и в современной России, оценивает миграцию и ее влияние на социальные процессы, работает с иностранными «гражданскими» активистами, критикующими власть и политику в стране. Есть и хорошие новости: с 2014 года деятельность российского представительства Института Кеннана в Москве прекращена.

Однако вернемся к нашему герою. После возвращения из США Гозману, судя по всему, поручают принять участие в создании для Егора Гайдара политического прикрытия — партии «Демократический выбор России» (ДВР). С конца 1993 года Леонид становится членом ДВР и неожиданно попадает сразу на престижную должность секретаря федерального политсовета партии.

На первой волне неразберихи после краха СССР, в 1993 году, ДВР даже смогла сформировать крупнейшую фракцию в Государственной думе, однако уже к 1995 году «Золушка» превратилась в «тыкву». Партия Гайдара не просто потеряла места в Думе, но даже не смогла попасть туда по партийным спискам. Пролетел мимо депутатского мандата и Гозман.

Для партии это был полный провал. А вот у Леонида Яковлевича все сложилось неплохо: именно в это время он тесно сошелся с новым покровителем, Анатолием Чубайсом.

С августа 1996 года Гозман становится советником Чубайса во вновь сформированном правительстве. А после ухода последнего из структур исполнительной власти в 1999 году Леонид, в кильватере шефа, пересаживается в кресло советника председателя правления РАО ЕЭС России.

Надо ли говорить, что именно тогда, в середине 1990-х, имя Чубайса стало нарицательным среди тех граждан России, которые возненавидели ельцинские реформы и наиболее отъявленных их проводников? В общем, Леонид Яковлевич и здесь ударно поработал над «межличностной аттракцией».

Во главе «главной либеральной партии»

Многолетняя разрушительная деятельность «Демвыбора» в Думе привела к тому, что ненависть народа к либералам стала едва ли не всеобщей. После дефолта 1998 года стало ясно, что за аббревиатуру «ДВР» скоро будут бить в морду. А к 1999 году гайдаровский партийный проект окончательно превратился в «чемодан без ручки», за который избиратели не проголосовали бы ни при каких условиях.

В конце концов даже партийным бонзам стало ясно, что партии нужен «ребрендинг». Поиск «новых форм» либеральной партии продолжались почти год.

Сначала, еще в декабре 1998 года, для участия в будущих выборах была создана коалиция «Правое дело», в которую вошло более 30 организаций во главе с ДВР. Гозмана и сюда привлекли в качестве бессменного функционера, который постарался наладить «межличностные отношения» в этом либеральном «зоопарке».

Потом, в августе 1999 года, Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамада объявили об учреждении блока «Союз правых сил», в который вошли коалиция «Правое дело», а также движения «Новая сила» и «Голос России». Но, несмотря на громадные финансовые вливания в СПС, результат партии на выборах 1999 года получился более чем скромным: она набрала лишь 8,52% голосов избирателей, с трудом преодолев избирательный барьер.

Как говорили злые, но правдивые языки, источники внутри самой СПС, именно Чубайс и Гозман выступали в роли фактических управляющих этого либерального паноптикума, просуществовавшего в Государственной думе с 1999 по 2003 годы.

Доходило до смешного, если не преступного: ряд отделений партии СПС в регионах был создан на основе местных отделений РАО ЕЭС, возглавляемой Чубайсом, а из 32 членов политсовета пятеро работали в РАО, в том числе сами Чубайс и Гозман.

Руководить-то Гозман пытался, в том числе уже после думского сидения, вот только по-настоящему отличился он в другом. Согласно декларации о доходах, которую кандидаты в депутаты Госдумы подавали в Центризбирком, наибольший доход среди кандидатов от СПС имел именно Леонид Яковлевич: в 2006 году он заработал 12,9 млн рублей.

Правда, даже та декларация оказалась ложной.

«Помимо указанного кандидатом дохода установлено: доля в ООО «Уралсиб Кэпитал» — 448.130.750,48 рублей; доля в ОАО энергетики и электрификации «Таймырэнерго» — 43.578,00 рублей; 12 млн рублей доходов от вкладов в РАО ЕЭС, несколько участков земли общей площадью более 3000 кв. м. и 4 квартиры в Москве и Питере, более 60 млн рублей в «Уралсибе», «Дойче-банке» и Сбербанке, а также инвестпай в фонде Лукойла на 16 млн рублей», — гласил вердикт ЦИК.

Удивлены этим аттракционом невиданной щедрости? А ведь все ровно по программе самого СПС образца 1999 года. Как там было сказано?

«До 1991 года Советский Союз и с ним Россия по выбитой колее неумолимо катились в пропасть, и у коммунистического руководства страны не было ни сил, ни решимости, чтобы переломить тенденцию, приостановить движение по наклонной плоскости. Это сделали либералы. Посредством реформ они перетащили Россию в другую колею, колею рыночной экономики. И хотя новая дорога поначалу также пошла под уклон, даже более крутой, но впереди уже не пропасть, надежда на подъем...»

Как видим, надежды лично Гозмана вполне осуществились. Подъем у него выдался на славу.

Старое вино в новые мехи

К выборам 2007 года СПС подошел в ожидаемом состоянии «статистической погрешности»: независимые социологические опросы показывали, что за партию может проголосовать не более 1—2% российских избирателей. Удивительным образом, как и раньше с Гайдаром и ДВР, Гозман умудрился превратить в СПС в политическое ничто.

В октябре-ноябре того же года целый ряд лидеров региональных списков СПС отказались участвовать в избирательной кампании: ненависть к Немцову, Гозману и Чубайсу достигла крайней точки даже в рядах партийцев. Не помогли и истеричные заявления Немцова о том, что его «пытались отравить»: по итогам выборов 2007 года партия набрала мизерные 0,96% голосов избирателей.

В такой ситуации СПС тщился найти свое «новое лицо», не меняясь по сути. Вначале это пытались сделать через образ перспективного тогда политика Никиты Белых, который перед выборами был назначен председателем федерального политического совета СПС. Однако уже к сентябрю 2008 года тайное стало явным — Белых подал в отставку с поста председателя СПС, а на его место пришлось назначить… ну конечно же, Гозмана, чей «авторитет» даже в самой партии находился где-то на уровне нуля.

В такой ситуации Чубайс пошел на очередную смену имиджа СПС. Партия самораспустилась, а на ее основе была создана очередная пустышка, получившая название «Правое дело». В главе которой поставили… да, вы догадались.

Кстати, если вы случайно не слышали о «Правом деле», то это вовсе не случайно. Все дело в том, что на выборах в Госдуму новая партия Чубайса и его подельников никогда не побеждала, а в региональных парламентах на сегодняшний день имеет «представительство» хоть куда. Внимание: из 3787 депутатов в субъектах федерации от «Правого дела» избирались… 6 человек! Или 0,15%, если нужна относительная доля «настоящих западников» во власти.

В 2011 году «Правое дело» получило на выборах в Думу 0,6% голосов. Не помогли ни деньги миллиардера Михаила Прохорова, ни обещания «новой колеи» для России. И в сентябре того же года Гозман, ко всеобщему облегчению, покинул свое очередное детище, выйдя из политсовета «Правого дела».

Впрочем, его рыжеволосый шеф вновь не оставил в беде своего верного клеврета: Гозмана назначили советником в «Роснано».

Гарантия от прозападного реванша

В том числе и поэтому страна до сих пор время от времени вынуждена слышать Леонида Гозмана, когда его приглашают на ТВ в качестве «патентованного либерала», и все чаще — как мальчика для битья. Все-таки не каждый политик может похвастаться тем, что последовательно развалил целых три партии — да еще вышел из такой переделки миллионером, сохранив для себя весьма денежную синекуру.

Однако ничего нового от Леонида Яковлевича за последние годы мы так и не услышали. Его телевыступления обычно скучны и предсказуемы: большую часть словесных спаррингов он откровенно проиграл, наглядно показывая то, что либеральная идея сегодня в России имеет поддержку в районе жалких долей процента.

А что поддерживать-то? В 2014 году Гозман высказался резко против воссоединения с Крымом и восстания в Донбассе. А вскоре и вовсе скатился до уровеня политического днища, став ведущим откровенно русофобской программы «Гозман» на украинском телеканале «112».

И все же о паре-тройке перлов Леонида Яковлевича стоило бы помнить подольше. Так, в мае 2013 года он приравнял деятельность советской контрразведки СМЕРШ к войскам СС. А уже в нынешнем мае в публикации «Новой газеты» и вовсе поставил СССР во Второй мировой войне на сторону фашистского блока:

«Война шла и за свободу, за торжество тех принципов, которые формулировались и в Евангелии, и в Великой хартии вольностей, и в Декларации независимости. И против тех, кто хотел заставить все человечество ходить строем. И здесь наша страна была по другую сторону».

Судя по всему, «по другую сторону» от своей страны сегодня оказался и Гозман. Наверное, его так и стоит оставить в этом «политическом зазеркалье», где ему комфортно с Гайдаром, Немцовым, Чубайсом и прочими «светочами» 1990-х.

Вот только… Как бы посоветовать Леониду Яковлевичу ничего больше не говорить и не писать? Ведь доведут его «аттракции» до цугундера. Вот, из последнего:

«…обретение независимости отдельными регионами РФ вещь вполне возможная и не обязательно ужасная; что там, где на то будет запрос, необходимо проводить референдумы о «самоопределении вплоть до отделения».

Кто-то в этих словах Гозмана разглядит (и вполне справедливо) антиконституционный призыв к развалу Российской Федерации. Зрелое поколение непременно вспомнит тут приснопамятное ельцинское «Берите суверенитета, сколько можете проглотить» — и реки крови, пролитые после этого преступного призыва…

Мы же останемся совершенно спокойны. Ведь с подобными заявлениями западникам никогда не вернуться к власти в России.

Чем же тогда заниматься Леониду Яковлевичу, если ему вновь захочется в большую политику?.. А пусть ему дадут еще одну прозападную партию. Пусть развалит, ему не впервой. То-то будет аттракцион.