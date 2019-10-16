Руководство Германии признало плачевное положение бундесвера

На днях завершились специальные учения бундесвера для подготовки командного состава сухопутных войск ILÜ-2019. Данные маневры проводятся ежегодно и являются открытыми. В этом году мероприятие посетили более 500 гостей, среди которых политики, общественные деятели, военные атташе иностранных государств и журналисты.

Показные учения, в которых приняли участие более 2000 солдат и 500 единиц техники, предназначены для ознакомления 150 курсантов офицерской школы сухопутных войск и слушателей военной академии бундесвера с действиями подразделений в боевой обстановке. В частности, отдельно демонстрировались возможности мотопехоты, обеспечения, медицинской службы и кибервойск.

Мероприятие проводилось под довольно многообещающим девизом «Что.Мы.Можем» (оригинал нем. — «Was.Wir.Können»). Однако на деле данные учения представляли собой более чем скромное зрелище, единогласно сообщают немецкие СМИ. Более того, как военными, так и гражданскими наблюдателями в очередной раз была отмечена слабая техническая оснащенность бундесвера, пишет берлинская газета Tagesspiegel. Причем эта проблема актуальна для всех видов войск, а не только для сухопутных. По всей видимости, на флоте и в авиации в силу их большей технологичности дела обстоят еще хуже.

Примечательно, что у задействованных в учениях военнослужащих была возможность лично пообщаться с представителями как немецкой, так и зарубежной прессы. Например, командир медицинской роты в присутствии чиновников из министерства обороны ФРГ прямо сказал журналистам, что в условиях реальных боевых действий ему едва ли удалось бы кого-либо спасти ввиду отсутствия элементарного медицинского оборудования. При этом должностное лицо из министерства, пожелавшее остаться анонимным, косвенно подтвердило слова офицера: бундесверу не хватает 5–10 млрд евро ежегодно. Аналогичные разговоры состоялись с офицерами войск киберопераций и подразделений обеспечения, подчеркивает Tagesspiegel.

И в заключение — слова парламентского статс-секретаря министерства обороны Петера Таубэра на церемонии закрытия учений явно свидетельствуют о том, что руководство Германии скрепя сердце признает всю плачевность положения своих вооруженных сил.