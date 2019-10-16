Власти Турции готовы ответить США на санкции из-за операции против курдов в Сирии

Анкара, 16 октября. Турция ответит на санкции со стороны США, которые Вашингтон ввел против Анкары из-за антитеррористической операции по борьбе с курдскими террористами в Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте страны.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии». Трамп также подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением военной операции Анкары в Сирии.

Мевлют Чавушоглу анонсировал ответ Анкары на американские ограничения.

«Мы видим, что Трамп под давлением внутриполитических факторов предпринимает против нас некоторые шаги. Никакие санкции и угрозы неприемлемы. Мы предпримем ответные шаги на эти санкции, мы дадим свой ответ», — сказал Мевлют Чавушоглу.

16 октября стало известно, что Канада вслед за европейскими странами заявила о прекращении поставок вооружений Турции. Экспорт оружия в Турцию также приостановили Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Германия и Финляндия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введенные Штатами ограничения не беспокоят Анкару и операция в Сирии будет продолжена до достижения поставленных целей.

Антитеррористическая операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Турецкая авиация открыла военные действия с ударов по городу Рас-аль-Айн. Эрдоган отмечал, что основная цель операции — избавиться от террористической угрозы на сирийско-турецкой границе, в первую очередь — освободить приграничную зону от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе от «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдских боевиков в составе SDF Анкара считает напрямую связанными террористами из Рабочей партии Курдистана.