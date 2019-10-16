Экс-посол рассказал, как Ливия превращается в оплот террористов из-за режима Сараджа

Москва, 16 октября. Боевики устраивают в Ливии беспорядки, грабят людей и вербуют беженцев, заявил директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов.

Кандидат исторических наук назвал обстановку в североафриканской стране «хаосом», подтвердив опасения главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу превращения Ливии в оплот террористов.

«В Ливии есть несколько «милиций», которых мы называем боевиками. Они хотят захватить себе скважины, но в основном просто грабят людей, которые и так спасаются от войны. Поскольку там хаос и нет порядка, раздолье для этих исламистов — они отбирают деньги у беженцев якобы за перевозку, а потом вербуют под предлогом некоего «долга», — подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.

По мнению бывшего посла России в Ливии, после вторжения НАТО расположенная на берегу Средиземного моря страна не может прийти в себя. Ливия сейчас переживает тяжелые времена, в данный момент в стране находятся порядка 700 тыс. беженцев, которые рассчитывают перебраться в другие государства.

Как отметил Попов, уехать в другую страну проще через Ливию, поскольку там большая береговая линия без охраны. По его словам, после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии, боевики побежали в Ирак и Ливию. Причем в североафриканской стране террористам легче связаться с другими экстремистами, пояснил Попов.

Говоря о Правительстве национального согласия, которое правит в Триполи, Попов отметил, что в состав совета под руководством Фаиза Сараджа, замешенного в связях с членами запрещенных в России террористических группировок, входят группы исламистов. Среди них, к примеру, есть боевые отряды, имевшие ранее отношение к группировке «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

«В ПНС много исламистов, которые раньше относились к открытым террористическим организациям. Когда [Халифа] Хафтар начал наступление на Триполи, то ПНС всех исламистов мобилизовали», — добавил аналитик.

После убийства Каддафи Ливия оказалась в кризисной ситуации. В данный момент в стране установилось двоевластие. Сторонами конфликта являются командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар, выступающий за порядок и стабильность в стране, и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, который, как стало известно, контактирует с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.