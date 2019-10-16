Путин поставил перед ОПК новую задачу

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что поставки вооружений в рамках государственно-оборонного заказа страны достигли своего пика, теперь перед оборонно-промышленным комплексом (ОПК) стоит новая задача.

Глава России на совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК заявил, что теперь комплексу отраслей необходимо увеличить количество гражданской высокотехнологичной продукции.

«Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — отметил лидер РФ.

Владимир Путин обратился к участникам совещания с предложением обсудить идеи, которые сформировались у них относительно данной сферы.

«Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов», — отметил президент.

В совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК приняли участие первый зампредседателя правительства России Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономразвития Максим Орешкин, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие.

Ранее Владимир Путин во время заседания Военно-промышленной комиссии поручил обеспечить технологическую независимость производства в ОПК.