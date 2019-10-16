Эксперт назвал домыслами британских чиновников обвинения России в СМС с угрозами

Обвинения России в угрожающих СМС, приходящих на мобильные телефоны военнослужащих армии Великобритании, — всего лишь домыслы, считает ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин.

Военнослужащие британской армии, размещенные в Эстонии, жалуются на приходящие к ним в соцсети и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могут быть отправлены из России.

Солдаты получали сообщения на английском языке, в которых говорилось, что за ними следят. Согласно инструкциям, они вынуждены игнорировать подобные вещи. Однако британские чиновники утверждают, что Москва подобными действиями ведет кибервойну, целью которой является запугивание противника.

В НАТО уверены, что российские специалисты взламывают смартфоны иностранцев с помощью портативной антенны, чтобы получить полезные данные и контакты.

Андрей Чечулин отмечает, что получение любых непонятных сообщений всегда отвлекает от работы или службы.

«Если сообщение отправлено с британского номера или с любого иного, то его отследить почти невозможно. Вряд ли оно приходит с мобильного номера, который официально принадлежит человеку, работающему в соответствующей военной части. Я уверен, что это не так. Определить, что сообщения из России, можно двумя путями. А именно — по следам в сообщении, что маловероятно, либо по тому, кому интереснее это приписать. После этого начинаются домыслы», — заявил Чечулин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, эксперт напоминает, что это не тот случай, когда британцы «кого-либо поймали за руку», а абстрактно можно говорить о ком угодно.

«Так можно говорить, если кого-то за руку поймали и достали из кармана российский паспорт. Если британцы взяли эту информацию из секретных российских документов, это значит, что она каким-то образом утекла. Дальше они делают выводы и домыслы относительно того, каким образом она утекла», — пояснил научный сотрудник.

Методы взлома GSM-связи мобильных телефонов существуют, утверждает эксперт. Однако британская армия должна использовать защищенный мобильный телефон, как это делается в вооруженных силах России, подчеркивает Чечулин.

«Простыми способами такие телефоны не взламываются. Значит, должны быть конкретные следы взлома, чтобы говорить, кто это сделал», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее глава военного ведомства Австрии Томас Штарлингер сообщил, что угрозы кибербезопасности для Евросоюза исходят от всего мира, а не конкретно от России.