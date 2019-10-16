В Киеве осудили «карательный» состав нового СНБО

Решение президента Украины Владимира Зеленского о введении в состав Совета национальной безопасности и обороны заместителя главы СБУ — начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева является ошибочным. Дело в том, что СБУ в современной Украине не правоохранительный, а «карательный» орган. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

«Ситуация тут очень простая. Глава внешней разведки часто был членом СНБО. Это нормально, тем более в условиях войны в Донбассе», — убежден политолог.

Однако вводить заместителя главы СБУ в состав СНБО — «это уже слишком», убежден он.

«Лучше бы только глава СБУ входил в СНБО. Я думаю, это делается, потому что ситуация на Украине несколько расшатана. Сопротивление против «формулы Штайнмайера» заставляет президента включать еще одного человека из СБУ в СНБО. Но тем не менее нам не нужно усиливать «карательные» органы. А СБУ у нас сейчас больше «карательный», чем правоохранительный орган».

На ситуацию в стране влияет и падение президентского рейтинга.

«После выборов всегда падает рейтинг победителя. Это было и с Петром Порошенко, и с его предшественниками. Это происходит и сейчас. Потому что практические действия новоизбранного президента и предвыборные обещания сильно не совпадают», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, украинские СМИ начали активно раскручивать тему «формулы Штайнмайера» как формулы капитуляции.

«Я считаю, что частично «формула Штайнмайера» раскручивается коллективно предшественниками нынешней власти и в первую очередь Порошенко. Они и дальше будут будоражить наше общество», — полагает политолог.

Он убежден, что «формула Штайнмайера» не будет воплощена в жизнь, так как ее имплементацию не поддерживает украинское общество.

«В будущем исчезнут и Минские соглашения. Соглашения, которые не были ратифицированы парламентом, написаны на воде. Сегодня договорились, завтра отказались».

Поэтому Украине необходимо возвращаться к «будапештскому формату».

«Необходимо собирать тех, кто в свое время обещал Украине стабильные границы и территориальную целостность. Обещали — выполняйте», — пояснил эксперт.

Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что киевские власти будут готовы к выполнению политической части Минских соглашений лишь после роспуска Луганской и Донецкой народных республик. В ДНР возмутились этим предложением украинских властей.

