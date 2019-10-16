Украина может сделать России подарок, расследуя дело 24 моряков

В Киеве дали брифинг адвокаты, защищающие интересы Петра Порошенко по 13 обвинениям, выдвинутым против него известным юристом Андреем Портновым. Они также прокомментировали расследование одного из них — по обвинению экс-президента в госизмене и превышении полномочий в момент, когда Порошенко распорядился направить в Керченский пролив украинские военные катера с 24 моряками на борту. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Допросы украинских моряков в рамках расследования ГБР Украины дела о «прорыве» военных катеров в Керченском проливе могут плачевно отразиться на рассмотрении иска Украины против России в Гамбургском трибунале по морскому праву. Об этом киевским СМИ сообщил российский адвокат Илья Новиков.

«Я удивлен, что допросы моряков, которые ведутся следственными органами Украины, движутся в том же направлении, в котором двигалось российское следствие, — сказал Новиков. — Я и мои коллеги долгое время настаивали на том, что любые преследования украинских моряков не имеют оснований. А также на том, что украинские военные катера имели полное право находиться в Керченском проливе и не делали никаких провокаций».

В этом Новиков увидел большую потенциальную угрозу позициям Украины в Гамбургском трибунале по морскому праву.

«Я лично вижу две вещи. Во-первых, украинское расследование ведется в том же ключе, в котором оно идет в России, — говорит Новиков. — Да, там немного смещены акценты — в заявлении Портнова сказано, что Петр Порошенко «заведомо хотел осуществить провокацию и сорвать президентские выборы, поэтому он сознательно поставил экипажи украинских кораблей в опасную ситуацию». Второе — у Портнова, как и в иске СК РФ, фигурирует термин «организованная преступная группа», и сделана ссылка на соответствующую статью. В целом, Портнов обвиняет экс-президента по трем пунктам — государственная измена, превышение полномочий и умышленное нарушение госграницы РФ в составе организованной группы. Это как раз то, на чем настаивает Россия».

По словам Новикова, Россия использовала украинских моряков в качестве «инструмента» для отстаивания своих судебных позиций.

«У российского следствия изначально не было задачи наказать самих украинских моряков. Его задача была в том, чтобы добраться до украинского руководства, — считает адвокат Новиков. — По российским законам, термин «организованная группа» хорош тем, что к нему можно при желании приписать кого угодно. То есть, сначала у вас есть моряки в звании от капитана второго ранга до курсанта. А затем следствие выясняет, что у них на берегу были высокопоставленные сообщники. Заявление Портнова написано по той же «кальке». И украинское расследование, которое сейчас идет по заявлению Портнова, легко может выйти в ту же сторону».

По мнению Новикова, в этом случае может сложиться парадоксальная ситуация — когда люди, официально приветствовавшие моряков как «национальных героев, которые до последнего отстаивали интересы Украины», будут вынуждены преследовать этих «героев» как членов «организованной группы», помогавших Порошенко нарушать законы.

«В России такой коллизии будут однозначно рады, — считает адвокат. — Потому что российской стороне вскоре предстоят непростые слушания в Гамбургском трибунале по морскому праву. РФ уже проиграла там одно дело — против Голландии в 2013-м, когда ей пришлось заплатить огромную компенсацию. Сейчас россияне вроде бы дрейфуют в ту сторону, чтобы выполнить те меры, которые суд обозначил по иску Украины. Они уже отдали Киеву моряков — правда, по изменению меры пресечения. Теперь они рассматривают вопрос о возвращении кораблей. И тут они могут получить «подарок» от самой Украины — местные следственные органы могут неожиданно прийти к выводу, что «Россия была во всем права». А мы, значит, здесь целых девять месяцев занимались чем-то не тем».

Новиков уверен, что это может иметь крайне негативные последствия для Украины и ее международного имиджа.

«Конечно, как именно это повлияет на обоснованность украинской позиции в Гамбургском трибунале (он еще не вынес финального решения. — Прим. ФАН), я не знаю. Скорее всего, очень негативно повлияет. Дело идет к тому, что украинская жалоба к России не будет удовлетворена», — сказал Новиков.

Адвокат посоветовал Госбюро расследований и МИД Украины активнее коммуницировать между собой, чтобы иметь в этом вопросе единую позицию. Пока же, считает он, создается впечатление, что «правая рука у украинцев не знает, что делает левая».

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил о желании получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства. В нем сказано о «возможном совершении уголовного преступления должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ квалифицировали этот инцидент как провокацию. Москва утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Также в России считают, что провокация была осуществлена по личному распоряжению президента Петра Порошенко, который хотел ввести на Украине военное положение и сорвать президентские выборы, назначенные на март 2019-го.

По мнению Киева, РФ в данном случае нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, а также Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 16 апреля 2019-го Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя наказать Россию, освободить украинских моряков и катера. Позиция МИД РФ состоит в том, что этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента. Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

25 мая 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге постановил, что Россия должна освободить украинских моряков. А также передать Украине конфискованные в ходе инцидента суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить в трибунал отчеты об инциденте в Керченском проливе.

В России находившимся на катерах 24 украинцам (включая двух сотрудников СБУ) предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). 7 сентября 24 военных моряка вернулись на Украину в рамках взаимного освобождения Москвой и Киевом удерживаемых лиц.