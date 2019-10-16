Ерофеев день: история и приметы, «ерофеич» и разгул леших, что нельзя делать 17 октября

Народно-христианский праздник Ерофеев день на Руси отмечали 17 октября. С этим днем связано много примет и запретов, связанных с приходом холодов и последним осенним разгулом нечистой силы. С праздником связано название популярного на Руси крепкого спиртного напитка «ерофеича».

История праздника

Русская православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея Афинского, епископа, ученика апостола Павла. Апостол Павел лично обратил Иерофея в христианство вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого чтят накануне — 16 октября. Также Павел посвятил Иерофея в сан епископа. По преданию и Иерофей и Дионисий присутствовали при погребении Богородицы.

Обстоятельства смерти Иерофея неизвестны, известно только, что его кончина была мученической, поэтому церковь чтит его как священномученика.

Ерофеев день в народном календаре

Народные названия праздника: Ерофеев день, Ерофей, а также Лешегон. На Руси верили, что на Ерофеев день леший, предчувствуя, что его вотчина — лес — вот-вот лишится последней листвы, проваливается сквозь землю от злости. Не желая покидать землю, обезумевший леший бежит, не разбирая дороги, ломая ветки и даже деревья, обрывая последнюю осеннюю листву.

Считалось, что на Ерофеев день леший и другая лесная нечисть напоследок сильно проказничают в лесу, устраивая шабаш перед зимней спячкой: крушат деревья, загоняют животных в норы, дерутся, свистят, кричат, жутко хохочут и пугают людей. Нахулиганившись и набезобразничав вволю, они проваливаются под землю, забирая с собой зверей и птиц, а также всю растительность, и природа засыпает до весны.

Встреча с лешим считалась опасной — он мог за компанию утащить с собой под землю и заблудившегося человека. Отбиться от лешего можно было только березовой веткой, а еще лучше — тлеющей березовой головешкой.

Запреты на Ерофеев день

Из-за проказничающих леших 17 октября считалось днем нехорошим, поэтому люди старались по возможности вообще не выходить из дома.

Под строжайшим запретом было посещение леса, также в этот день нельзя было выполнять любую работу за пределами двора. А поскольку у хороших хозяев все дела к этому времени уже были переделаны, работа 17 октября вообще считалась предосудительной. Тех, кто нарушал запрет, осуждали, поскольку считалось, что лесная нечисть подглядывает за нерадивыми хозяевами, а это может навлечь беду на всю деревню.

Женщинам и девушкам на Ерофея запрещалось ходить поодиночке, а также заговаривать с незнакомцами. Люди верили, что соблюдение этого запрета защитит женщину от нечистой силы и убережет от искушений.

Также, согласно поверью, на Ерофея нельзя играть свадьбы — после венчания в столь неподходящий день неминуемы ссоры, скандалы, скорый разрыв или даже смерть одного из супругов.

Ерофеев день и «ерофеич»

По имени этого праздника, с которого фактически начинаются холода, назвали спиртной напиток «ерофеич», который использовали, в том числе, как средство «для сугреву».

Готовили «ерофеича» так: брали анис, мяту, донник, душицу, зверобой, полынь, тысячелистник, чабрец, листья земляники и смородины (составляющие могли варьироваться в зависимости от местности), заливали травяной сбор крепчайшим семидесятиградусным самогоном и настаивали в теплом месте две недели.

Про эту убойную настойку в народе говорили:

«На Ерофея только «ерофеич» душу греет».

Напиток употребляли для согревания и для повышения аппетита, его пили перед едой, заедая горячей жирной пищей.

Приметы и поговорки на Ерофеев день

Считалось, что с Ерофея начинаются настоящие зимние холода. Поговорки гласили: