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Стали известны задачи Тедеско на первый сезон в «Спартаке»

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Стали известны задачи Тедеско на первый сезон в «Спартаке»

Москва, 16 октября. Перед новым главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско поставлена задача по итогам текущего сезона занять место, благодаря которому клуб получит право участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, места в зоне Лиги чемпионов от 34-летнего специалиста в этом сезоне не ждут. Однако в случае, если «Спартак» окажется за бортом Лиги Европы, с тренером могут расстаться. 

Тедеско возглавил красно-белых 14 октября после того, как клуб удовлетворил отставку прошлого наставника команды Олега Кононова. «Спартак» после 12 туров делит с 7-го по 12-е места. В активе команды 14 набранных очков. Известно, что зарплата нового наставника составляет 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что новый тренер намерен пригласить в команду двух новичков в ближайшее трансферное окно. Речь идет о футболистах на позицию опорного полузащитника и нападающего. Сообщается, что на подписание контрактов с двумя футболистами клуб готов выделить порядка 20 миллионов евро.

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